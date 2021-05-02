Ремонт за копейку. Сделали из двухкомнатной квартиры трешку и привели в порядок за $9000 по курсу

Источник материала: Onliner Очередной сезон конкурса «Ремонт за копейку» подходит к концу. Впереди вас ждут еще две истории, после чего мы подведем итоги, вручим тысячу рублей от торгового центр а «Ленинград» и уйдем на каникулы. Если вы давно хотели поучаствовать, но все не доходили руки, у вас есть последний шанс. Материалы можно присылать на dm@onliner.by. А пока предлагаем вам почитать историю нашего читателя Руслана, семья которого преобразила квартиру в Сухарево.

Мы много лет копили на собственное жилье, и вот в начале 2020 года настал день, когда мы с женой и двумя замечательными сыновьями стали обладателями двухкомнатной квартиры в Сухарево. Жилье площадью 80 квадратных метров оказалось в неплохом состоянии, но ремонт был датирован 2012 годом — его оставили после себя строители панельной девятиэтажки.





Двенадцать месяцев мы наслаждались жизнью, попутно подумывая о свежем ремонте, который бы радовал нас еще больше. И вот ранним утром 14 февраля мы понимаем, что сегодня именно тот день, когда пора действовать: видимо, святой Валентин вдохновляет на подвиги по отношению не только к любимым людям, но и к любимым объектам.

Вот параметры нашей двушки: гостиная — 24 квадратных метра, спальня — 18, кухня — 13. Гостиную мы решили разделить перегородкой на спальню и гостиную. С этого и начали.





После мониторинга идей в интернете решили строить перегородку из гипсокартона и больших раздвижных дверей с наполнением — лакомат с обрамлением из алюминия. Все работы изначально запланировали производить самостоятельно: так дешевле и надежнее. Перегородку поставили, двери 2500×100 заказали у мебельщиков, за что отдали $500. На пол положили ламинат Classen с фаской, брали по акции: 40 рублей за квадратный метр. На обоях не экономили и брали немецкие по 80 рублей за метровую трубку. Натяжные потолки со световыми линиями обошлись в 1500 рублей.













Дальше занялись кухней. Ламинат под плитку — также Classen, 48 рублей за квадратный метр. Обои французские, стоили 100 рублей за метровую трубку. Потолок натяжной матовый, обошелся в 600 рублей. Кухонный гарнитур у нас имелся: он был в нормальном состоянии, поэтому решили сэкономить.









Коридор — это важный элемент любой квартиры, который, между прочим, занимает 10 квадратных метров. Решили сделать с душой. За $250 со скидкой заказали встроенный шкаф с зеркалами в пол. Натяжной потолок обошелся в 400 рублей. Ламинат уложили такой же, как и на кухне. Обои взяли под декоративную штукатурку, немецкие, по 130 рублей за трубку. Также заменили межкомнатные двери — брали недорогие российские по 300 рублей за дверь.

И вот вроде бы решили, что достаточно, но наш взор упал на ванную и туалет, которые нам достались с «дизайнерским» ремонтом и волшебной желтой краской. Решили, что сами не осилим и нужно привлекать профессионального строителя. Пришел мужчина, почесал голову и говорит: $3000 без учета материалов, срок — месяц-полтора. И тут желание доверить ремонт строителю пропал.





Собрались на семейный совет и решили, что сделаем сами. Да, непросто, да, долго, да, могут быть неточности, но бесплатно. Оказалось, что выбор плитки — это ад на земле: какой дизайн, где взять? А еще не хотелось остаться без штанов. Смотрели испанскую, российскую, белорусскую и в итоге взяли все в «Керамине» по акции. Так нам еще и 7-процентную скидку дали как новоселам. В итоге за ванную отдали 1200 рублей, туалет обошелся еще в 700 рублей. Также в «Керамине» взяли инсталляцию Alca с унитазом за 800 рублей, два умывальника за 200 рублей, смесители и душевую стойку Ledeme, что обошлось в 700 рублей.









Ванную решили расширить: снесли перегородку между ней и кладовой, для того чтобы установить и душевую, и ванну. Это стало самым важным вопросом в ремонте. Сушильную и стиральную машины постарались разместить на минимальной площади. Пригласили мебельщиков для изготовления шкафа, но цена так впечатлила (а это $350), что решили впервые в жизни связаться с распилом. И это было верным решением: цена в два раза меньше, а результат тот же. Не стоит переживать из-за новизны — глаза боятся, а руки делают. В итоге плитку положили, сантехнику установили, зеркало повесили.





С учетом всех материалов и покупки инструмента ремонт обошелся нам в $9000. Очень много труда было вложено в это дело. Работы длились 2,5 месяца. Трудиться приходилось после работы и на выходных.

Хотите рассказать про свой ремонт и побороться за тысячу рублей от спонсора? Присылайте свои истории на dm@onliner.by.

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