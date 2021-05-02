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Нацбанк излучает рптимизм: отток рублевых вкладов приостановился

02.05.2021 08:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первом квартале 2021 года ситуация в денежно-кредитной сфере Беларуси продолжала складываться под влиянием ранее сформировавшихся неблагоприятных факторов. «При этом отток рублевых вкладов на депозитном рынке приостановился», — говорится в обзоре Национального банка о динамике и факторах инфляции в первом квартале.

Нацбанк излучает рптимизм: отток рублевых вкладов приостановился

По данным регулятора, в среднем за март срочные рублевые депозиты физических лиц выросли на 2,8% к декабрю 2020 года (снижение на 1,7% в декабре к сентябрю 2020 года).

Как отмечают специалисты Нацбанка, в целях сохранения ресурсной базы банки поддерживали «достаточно высокий» уровень процентных ставок по рублевым депозитам физических лиц. Средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам физических лиц в национальной валюте в марте составила 17,54% годовых (17,48% годовых в декабре 2020 года).

Кроме того, по оценкам специалистов регулятора, замедлился отток срочных валютных депозитов населения: в среднем за март 2021 года он составил 3,4% к декабрю 2020 года против 6,5% за декабрь к сентябрю 2020 года.

Как сообщалось ранее, статданные Нацбанка свидетельствуют, что срочные рублевые вклады населения за первый квартал выросли на 3,2%, срочные валютные депозиты уменьшились на 4,3%.

В денежном выражении срочные валютные депозиты населения в январе—марте сократились на 200,7 млн долларов до 4.439 млн долларов на 1 апреля. В то же время срочные рублевые вклады населения выросли на 145,7 млн рублей до 4.678,3 млн рублей.

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В первом квартале 2021 года ситуация в денежно-кредитной сфере Беларуси продолжала складываться под влиянием ранее сформировавшихся неблагоприятных факторов.
 
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