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Можете найти лягушку среди листьев и цыпленка среди утят? Пять задач на внимательность
Источник материала: Tut.by
Мы ранее уже
У какого яйца уникальный (неповторяющийся) узор?
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Можете ли найти на этой картинке белое яйцо (то есть вообще без узоров)?
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А здесь попробуйте просто найти яйцо среди зверюшек
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Теперь найдите лягушку среди листьев
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И последнее: найдите цыпленка среди утят
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Публикуем вторую часть загадок от венгерского художника Гергея Дудаша.
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