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Можете найти лягушку среди листьев и цыпленка среди утят? Пять задач на внимательность

02.05.2021 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы ранее уже публиковали подборку загадок от венгерского художника Гергея Дудаша (Gergely Dudás), известного под псевдонимом Дудольф (Dudolf). Но за это время он сделал еще больше головоломок, где на пестром фоне надо найти определенный предмет. Предлагаем вам размять глаза и мозги с помощью этих изображений (среди них есть и на пасхальную тематику). Ответ будет размещен под каждой из картинок-загадок.

У какого яйца уникальный (неповторяющийся) узор?


Источник: thedudolf.blogspot.com

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Можете ли найти на этой картинке белое яйцо (то есть вообще без узоров)?


Источник: thedudolf.blogspot.com

Нажмите, чтобы увидеть ответ


А здесь попробуйте просто найти яйцо среди зверюшек


Источник: thedudolf.blogspot.com

Нажмите, чтобы увидеть ответ


Теперь найдите лягушку среди листьев


Источник: thedudolf.blogspot.com

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И последнее: найдите цыпленка среди утят


Источник: thedudolf.blogspot.com

Нажмите, чтобы увидеть ответ


 
 
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Публикуем вторую часть загадок от венгерского художника Гергея Дудаша.
 
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