Можете найти лягушку среди листьев и цыпленка среди утят? Пять задач на внимательность

Источник материала: Tut.by

Мы ранее уже публиковали подборку загадок от венгерского художника Гергея Дудаша ( Gergely Dudás ), известного под псевдонимом Дудольф (Dudolf). Но за это время он сделал еще больше головоломок, где на пестром фоне надо найти определенный предмет. Предлагаем вам размять глаза и мозги с помощью этих изображений (среди них есть и на пасхальную тематику). Ответ будет размещен под каждой из картинок-загадок.

У какого яйца уникальный (неповторяющийся) узор?



Источник: thedudolf.blogspot.com

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Можете ли найти на этой картинке белое яйцо (то есть вообще без узоров)?



Источник: thedudolf.blogspot.com

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А здесь попробуйте просто найти яйцо среди зверюшек



Источник: thedudolf.blogspot.com

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Теперь найдите лягушку среди листьев



Источник: thedudolf.blogspot.com

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И последнее: найдите цыпленка среди утят



Источник: thedudolf.blogspot.com

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