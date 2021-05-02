Яромир Ягр заявил, что пока не намерен завершать карьеру

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Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время. Комментарий хоккеиста размещен на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).





"Я играю до сих пор, потому что чувствую ответственность перед клубом, это главная причина, - сказал Ягр. - Не будь этого, я не носился бы по льду, потому что мне стыдно за себя. Честно, я понимаю, что должен играть намного лучше, и я хочу играть намного лучше, чтобы помочь команде. Одно я знаю точно - я сделаю все, чтобы помочь моему клубу".





49-летний Ягр с 1 921 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги, третье - по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги.





Чех выступал за "Питтсбург Пингвинз", "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари". Ягр - двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Пингвинз".





В 2017 году включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ по версии лиги.





Играл за омский "Авангард". В 2011 году Ягр помог "Авангарду" завоевать Кубок Континента - трофей за победу в регулярном чемпионате КХЛ.





29 января 2018 года объявил о переходе в свою родную команду "Рытиржи Кладно", где в 1988 году начинал карьеру.





пишет sputnik.by. Сейчас он - владелец и нападающий клуба "Кладно", который не так давно оформил путевку в чешскую Экстралигу,sputnik.by.















