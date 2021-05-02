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Митрополит Вениамин поздравил верующих с Пасхой

02.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пусть пасхальная радость наполняет ваши сердца, пожелал в своем поздравлении верующим митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Вениамин поздравил верующих с Пасхой

 

Глава белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравил православных верующих со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой. 

"Пасха – праздник радостный и необычный, превосходящий все другие праздники. В этом празднике мы видим безграничную любовь ко всему человеческому роду, к каждому из нас", - сказал Владыка.

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Митрополит Вениамин также напомнил верующим о том, что Господь пожертвовал своей жизнью для того, чтобы победить смерть, грех и даровать людям спасение и жизнь вечную.

"Любовь к человеку, ко всем нам, побудила Господа родиться на Земле, а затем пострадать на Кресте. Эта любовь объединяет всех нас и побуждает следовать примеру Христа. По слову Священного Писания, эта любовь не должна никогда оскудеть", - отметил митрополит в своем поздравлении.

"В этот святой праздничный день хочется пожелать всем вам, чтобы пасхальная радость наполняла ваши сердца, ваши семьи и все наше общество, вдохновляла на все самое доброе и полезное. Чтобы Слово Божие, которое оставил нам воскресший Христос, укреплялось на нашей земле, произрастало, приносило добрые плоды, а праздник Пасхи становился с каждым годом все совершеннее, возвышеннее и радостнее для нас", - заключил Владыка, пишет sputnik.by.
 
 
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Пусть пасхальная радость наполняет ваши сердца, пожелал в своем поздравлении верующим митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
 
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