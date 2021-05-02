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Отопление подорожает в 5 раз? У гродненца жировка за год потяжелела на 25%, при этом уровень возмещения затрат упал

02.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

— В марте прошлого года заплатил за коммуналку 129 рублей, процент возмещения был 83,2. В марте этого года сумма по жировке вышла 161 рубль, возмещаем 82,3 %. Выходит, плата за услуги ЖКХ выросла почти на 25 %, а процент возмещения, наоборот, уменьшился.


Фото: TUT.BY

 Как так? — обратился в редакцию «Вечернего Гродно» читатель Леонид.

Гродненские журналисты решили узнать, за какие ЖКУ гродненцы платят полностью, какую часть погашает государство и насколько потяжелеет жировка в семье, которая будет полностью оплачивать коммуналку.

О том, что мы будем покрывать 100 % затрат на оказание коммунальных услуг, говорят уже много лет. По Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы должны были выйти на этот уровень оплаты (кроме отопления, газа и электроэнергии) в 2018 году. Последний раз об этом шла речь в конце 2019 года, сообщалось, что 100 % оплаты коммуналки введут не раньше 2026 года.

Пока же тарифы ЖКХ и предельно максимальные цены только пересматривают в пределах пяти долларов два раза в год — с 1 января и 1 июня.

Правда, в этом году их поменяют трижды — ещё и с 1 сентября.

Кроме того, с 1 июня добавится новая коммунальная услуга — управление общим имуществом совместного домовладения (0,0165 рубля за кв. м). В чём её суть, пока никто не берётся рассказать.

Итак, сегодня гродненцы полностью оплачивают только одну коммунальную услугу — вывоз мусора. Расходы на газ покрываем из своего кармана на 95 %. Отопление и капитальный ремонт дома оплачиваем всего на 19 и 36 % соответственно. Также погашаем меньше 90 % затрат на ТО лифта. Проценты возмещения указаны в таблице.

Сколько мы возмещаем и сколько платит государство (в рублях)


Услуга ЖКХЛьготный тарифПлата сейчасПолный тарифПлата 100 %% возмещения
Вода, 10 куб. м1,044510,451,121711,2293
Канализация, 10 куб. м0,86048,60,91669,1794
Отопление, 1,2 Гкал20,621624,75107,31128,7719
Газ, 10 куб. м0,48404,840,50825,0895
Электричество (газ), 100 кВт*ч0,209220,920,23002391
Техобслуживание дома, 70 кв. м0,13229,250,14199,9393
Капремонт дома, 70 кв. м0,180012,60,505535,3936
Техобслуживание лифта, 3 человека1,504,51,735,1987
Вывоз мусора, 3 человека1,71265,141,71265,14100
Итого101,05232,89

Считалка «ВГ»


Посмотрим, насколько потяжелеет жировка у семьи из трёх человек, которая живёт в квартире площадью 70 кв. м и израсходовала 10 кубов воды, 10 кубов газа, 100 кВт*ч электроэнергии и 1,2 Гкал тепла. В расчёт не берём такие услуги ЖКХ, как уборка и освещение подъезда, техобслуживание домофона, электроэнергия на движение лифта, так как на них действуют предельно допустимые цены, выше которых начислять плату нельзя.

Выкладки приведены в таблице. Из них видно, что сейчас за коммуналку семья платит чуть больше 100 рублей. Через пять лет, если выйдем на 100% оплаты коммунальных услуг, жировка потяжелеет в 2,3 раза. Причём существенно подорожает отопление — более чем в пять раз.

С 1 мая те, кто попал в базу тунеядцев, будет платить за газ (если есть индивидуальные газовые отопительные приборы) и отопление по полным тарифам. Горячую воду на 100 % они оплачивают с 1 января 2019 года.

Какой процент мы возмещали последние пять лет
В 2016 году население возмещало 60,7 % затрат на оказание коммунальных услуг, в 2017 году — 69,7 %, в 2018 году — 75,6 %. В 2019 году, по расчётам, должны были выйти на 80,5 %. В 2020 году — 83,2 %.
 
Теги: Гродно
 
 
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— В марте прошлого года заплатил за коммуналку 129 рублей, процент возмещения был 83,2. В марте этого года сумма по жировке вышла 161 рубль, возмещаем 82,3 %. Выходит, плата...
 
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