Отопление подорожает в 5 раз? У гродненца жировка за год потяжелела на 25%, при этом уровень возмещения затрат упал

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обратился в редакцию «Вечернего Гродно» читатель Леонид. Как так? —в редакцию «Вечернего Гродно» читатель Леонид.





Гродненские журналисты решили узнать, за какие ЖКУ гродненцы платят полностью, какую часть погашает государство и насколько потяжелеет жировка в семье, которая будет полностью оплачивать коммуналку.





О том, что мы будем покрывать 100 % затрат на оказание коммунальных услуг, говорят уже много лет. По Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы должны были выйти на этот уровень оплаты (кроме отопления, газа и электроэнергии) в 2018 году. Последний раз об этом шла речь в конце 2019 года, сообщалось, что 100 % оплаты коммуналки введут не раньше 2026 года.





Пока же тарифы ЖКХ и предельно максимальные цены только пересматривают в пределах пяти долларов два раза в год — с 1 января и 1 июня.





Правда, в этом году их поменяют трижды — ещё и с 1 сентября.





Кроме того, с 1 июня добавится новая коммунальная услуга — управление общим имуществом совместного домовладения (0,0165 рубля за кв. м). В чём её суть, пока никто не берётся рассказать.





Итак, сегодня гродненцы полностью оплачивают только одну коммунальную услугу — вывоз мусора. Расходы на газ покрываем из своего кармана на 95 %. Отопление и капитальный ремонт дома оплачиваем всего на 19 и 36 % соответственно. Также погашаем меньше 90 % затрат на ТО лифта. Проценты возмещения указаны в таблице.





Сколько мы возмещаем и сколько платит государство (в рублях)



Услуга ЖКХ Льготный тариф Плата сейчас Полный тариф Плата 100 % % возмещения Вода, 10 куб. м 1,0445 10,45 1,1217 11,22 93 Канализация, 10 куб. м 0,8604 8,6 0,9166 9,17 94 Отопление, 1,2 Гкал 20,6216 24,75 107,31 128,77 19 Газ, 10 куб. м 0,4840 4,84 0,5082 5,08 95 Электричество (газ), 100 кВт*ч 0,2092 20,92 0,2300 23 91 Техобслуживание дома, 70 кв. м 0,1322 9,25 0,1419 9,93 93 Капремонт дома, 70 кв. м 0,1800 12,6 0,5055 35,39 36 Техобслуживание лифта, 3 человека 1,50 4,5 1,73 5,19 87 Вывоз мусора, 3 человека 1,7126 5,14 1,7126 5,14 100 Итого 101,05 232,89

Считалка «ВГ»





Посмотрим, насколько потяжелеет жировка у семьи из трёх человек, которая живёт в квартире площадью 70 кв. м и израсходовала 10 кубов воды, 10 кубов газа, 100 кВт*ч электроэнергии и 1,2 Гкал тепла. В расчёт не берём такие услуги ЖКХ, как уборка и освещение подъезда, техобслуживание домофона, электроэнергия на движение лифта, так как на них действуют предельно допустимые цены, выше которых начислять плату нельзя.





Выкладки приведены в таблице. Из них видно, что сейчас за коммуналку семья платит чуть больше 100 рублей. Через пять лет, если выйдем на 100% оплаты коммунальных услуг, жировка потяжелеет в 2,3 раза. Причём существенно подорожает отопление — более чем в пять раз.





С 1 мая те, кто попал в базу тунеядцев, будет платить за газ (если есть индивидуальные газовые отопительные приборы) и отопление по полным тарифам. Горячую воду на 100 % они оплачивают с 1 января 2019 года.





Какой процент мы возмещали последние пять лет

В 2016 году население возмещало 60,7 % затрат на оказание коммунальных услуг, в 2017 году — 69,7 %, в 2018 году — 75,6 %. В 2019 году, по расчётам, должны были выйти на 80,5 %. В 2020 году — 83,2 %.