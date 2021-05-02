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305 работников ФК "Минск" подписали письмо в поддержку Игоря Шлойдо

02.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

305 работников футбольного клуба "Минск" подписали письмо в поддержку председателя организации Игоря Шлойдо.


Игорь Шлойдо / СТВ

В мае 2021-го у Шлойдо заканчивается контракт. Управление спорта и туризма Мингорисполкома, которому подчиняется клуб, соглашается продлить контракт с ним до 2023 года. Но против этого, как пишет издание, выступает министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Причины такой его позиции неизвестны.

На ближайшие матчи чемпионата Беларуси футболисты "Минска" планируют выйти в майках в поддержку председателя клуба.

Журналисты напоминают, что в 2020-м Шлойдо подписал провластное письмо спортсменов, пишет Tribuna
 
Теги: Минск
 
 
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305 работников футбольного клуба "Минск" подписали письмо в поддержку председателя организации Игоря Шлойдо.
 
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