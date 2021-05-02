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Перетасовка кадров. Директор Брестмаша стал замом

02.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Должность руководителя пока свободна.



На ОАО «Брестмаш» произошли кадровые изменения. Бывший руководитель Василий Кохович стал заместителем по коммерческим вопросам. По имеющейся информации, все производственные дела решает главный инженер Алексей Бражук. Его же пророчат как нового шефа.

Василий Кохович пришел на предприятие в апреле 2018 года (переводом с «БелавтоМАЗа»). У него закончился трехлетний контракт. До этого был занят на дипломатической службе, работал в госаппарате, занимался реализацией техники на «МАЗе». Как рассказывал журналисту «Вечернего Бреста», с удовольствием принял предложение руководства холдинга возглавить предприятие на родной Брестчине. Ведь сам родился на Лунинетчине. При нем заработал конвейер по сборке микроавтобусов «МАЗ» из китайских и европейских комплектующих, а также был создан свой уникальный продукт – брестский автомобиль. Правда, в последнее время о громком проекте говорилось не так много, пишет vb.by.
 
Теги: Брест
 
 
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Должность руководителя пока свободна.
 
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