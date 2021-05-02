«Христос Воскресе!». Православные празднуют Пасху

Источник материала: Салiдарнасць

Православные верующие всего мира отмечают в воскресенье, 2 мая, главный христианский праздник — Пасху.

Праздничные богослужения в честь Воскресения Христова проходят во всех православных храмах Беларуси.

Второй год отпечаток на празднование наложила эпидемия короновируса. В связи с этим Минздрав попросил на Пасху и майские праздники не забывать про масочный режим.

«Салідарнасць» поздравляет читателей со светлым праздником Христова Воскресения.