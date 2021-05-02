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«Христос Воскресе!». Православные празднуют Пасху
02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Православные верующие всего мира отмечают в воскресенье, 2 мая, главный христианский праздник — Пасху.
Праздничные богослужения в честь Воскресения Христова проходят во всех православных храмах Беларуси.
Второй год отпечаток на празднование наложила эпидемия короновируса. В связи с этим Минздрав попросил на Пасху и майские праздники не забывать про масочный режим.
«Салідарнасць» поздравляет читателей со светлым праздником Христова Воскресения.
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Православные верующие всего мира отмечают в воскресенье, 2 мая, главный христианский праздник — Пасху.
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