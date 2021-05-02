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Приключения Электроника 40 лет спустя: что стало с актерами фильма
02.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если вы уверены, что робот – это не бездушная машина и вполне может скрываться за ангельской внешностью мальчишки с соседнего двора, то вы точно росли вместе с героями фильма "Приключения Электроника". 2 мая культовая лента отмечает 42-ю годовщину выхода в телеэфир и знакомство с советскими зрителями. Как же менялись судьбы Сыроежкина, Электроника и их друзей с 1979 года и по сей день – читайте в специальном материале Sputnik.
Юрий и Владимир Торсуевы - Электроник и Сыроежкин
Сразу после премьеры трехсерийного фильма близнецы проснулись знаменитыми. Главные звезды "Электроника" мгновенно завоевали сердца зрителей и приобрели армию поклонников. Братьям пророчили блестящую карьеру в кино, но все сложилось иначе.
© Photo : Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)
Актеры Юрий и Владимир Торсуевы
Торсуевы окончили разные университеты (не связанные с киноискусством), снялись в паре провальных фильмов и попытались открыть свой бизнес, но и тут их ждала неудача. В итоге Электроник начал работать таксистом, а Сыроежкин переехал в другой город. К счастью, все наладилось, хоть и без кино. Братья создали семьи, иногда снимаются в ток-шоу и остаются кумирами целого поколения, а в 2021 году отметили совместное 55-летие.
Василий Скромный - Макар Гусев
Героя лучшего друга Сыроежкина, рыжего задиру Макара (Гуся) сыграл юный актер из Одессы. По сравнению с коллегами, останавливаться на достигнутом Скромный не стал (хотя фамилия обязывала) и окончил киношколу.
© Photo : Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)
По сценарию Макар, он же Гусь, регулярно задирал Сыроежкина.
Вскоре он снялся в паре-тройке фильмов, но резко завершил кинокарьеру. Победила любовь к морю – Василий отслужил в морском училище и стал боцманом. По словам Скромного, он выбрал "серьезную профессию".
Максим Калинин - Вова Корольков ака Профессор
Юный актер сыграл роль смышленого шестиклассника Вовы Королькова по кличке Профессор.
© Photo : Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)
Смышленого шестиклассника Вову Королькова друзья называли Профессор.
И хотя лента про Электроника принесла ему славу, Калинин больше нигде не снимался. Он поступил на экономический факультет и построил карьеру брокера. Но к 43-м годам его жизнь прервалась. Максима нашли под окнами собственного дома, он покончил жизнь самоубийством.
Оксана Алексеева - Майя Светлова
Спортсменка, пионерка и красавица Алексеева, сыгравшая роль Майи – одноклассницы Сыроежкина – сразу же завоевала любовь всех советских школьников.
© Photo : Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)
Пионерка и красавица Майя покорила не только Сыроежкина, но и миллионы мальчишек по всему Союзу.
Несмотря на такой оглушительный успех, связать свою жизнь с кино не решилась. Светлана окончила институт и сразу же вышла замуж, а после перебралась с мужем в Минск и родила ребенка. К сожалению, брак распался, но это не помешало Алексеевой выйти замуж снова. Второй супруг звезды – француз. Сейчас они живут в Лионе.
Валерия Солуян - Зоя Кукушкина
Роль Кукушкиной принесла актрисе не только популярность, но и проблемы. Лера настолько хорошо справилась с ролью главной ябеды класса, что ее стали обходить стороной настоящие одноклассники, а фильм про Электроника стал ее единственной ролью в кино.
© Photo : Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)
Валерия Солуян идеально вжилась в роль главной ябеды класса.
Вместо актерского ремесла Солуян выбрала профессию медика и в настоящее время является практикующим дерматологом в известной клинике Москвы. Несколько лет назад она вышла замуж и родила наследника.
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Как сложились судьбы Сыроежкина и его друзей, и действительно ли актеров ждало только счастье впереди, читайте в специальной подборке Sputnik.
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