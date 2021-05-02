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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Воскресением Христовым
02.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление по случаю Пасхи патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Время Пасхи Господней совпадает с периодом пробуждения природы, говорится в сообщении.
"Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих", - отметил белорусский лидер.
Президент назвал христианство "краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей" народов Беларуси и России. По его словам, традиции православия связывают жителей двух стран, "помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии".
"Пусть радость этих светлых дней приумножит ваши духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России", - пожелал Патриарху Кириллу президент.
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Президент в день Пасхи пожелал патриарху приумножения духовных сил для служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России.
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