Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Воскресением Христовым

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление по случаю Пасхи патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Время Пасхи Господней совпадает с периодом пробуждения природы, говорится в сообщении.

"Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих", - отметил белорусский лидер.

Президент назвал христианство "краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей" народов Беларуси и России. По его словам, традиции православия связывают жителей двух стран, "помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии".

"Пусть радость этих светлых дней приумножит ваши духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России", - пожелал Патриарху Кириллу президент.

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