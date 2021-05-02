Лукашенко поздравил православных верующих с Пасхой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан, празднующих Воскресение Христово, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Главный праздник в православном мир - Светлое Христово Воскресение или Пасха - в этом году отмечается 2 мая.

В поздравлении президент подчеркнул, что Пасха для христианского мира - "символ торжества веры, жизни и справедливости".

"Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации", - отметил Лукашенко в праздничном поздравлении.

Православные традиции веками "питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства", помогая сохранить любовь к родине, толерантность, мудрость и силу единства.

"Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье", - резюмировал глава государства.

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