Источник материала: Sputnik Беларусь

1 мая в финале фестиваля конкурсанты из 15 стран (Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции) выступили уже в дуэтах с российскими исполнителями.

Победителей определило жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.

Главный приз был отдан Ненси Адежор и Фредерик Афандиев (Канада), а также Федерико Мартелло (Италия). Канадский дуэт также удостоился приза зрительских симпатий.

На втором месте оказались дуэт Kanelu (Швеция), Янис Лемежис (Латвия) и Тиаго Барбоза (Португалия). Третье место фестиваля было отдано Шоунин Вань (Китай) и Аашима Чхабре (Индия).

Специальный приз конкурса получила Трами Нгуен (США) за песню "Катюша".

Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 60 тысяч евро.