Три очень простых рецепта выпечки, которую можно готовить хоть каждый день

Источник материала: Tut.by

Мы знаем, что вы любите простые рецепты. Мы тоже! Потому и попросили шеф-повара сделать подборочку, с которой справится даже начинающий кулинар. А теперь делимся с вами простыми и проверенными рецептами.



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Маффины с сухофруктами





Ингредиенты на 12 штук: 250 г муки;

1,5 ч.л. разрыхлителя;

щепотка соли;

100 г сахарной пудры;

250 г сметаны или натурального йогурта;

50 г сливочного масла;

2 яйца;

250 г сухофруктов — изюм, чернослив, курага.

Как готовим?

Муку просеиваем в миску с сахарной пудрой, разрыхлителем и солью. Яйца слегка взбиваем вилкой. Добавляем к муке вместе со сметаной и растопленным маслом и перемешиваем тесто до более-менее однородного состояния. Не перемесите, иначе маффины могут получиться тяжелыми. Если в тесте останутся небольшие комочки — не страшно. Добавляем в тесто нарезанные сухофрукты и перемешиваем. Раскладываем по смазанным формочкам (если используете бумажные вкладыши — смазывать не нужно). Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и печем в течение примерно 25 минут до сухой спички.

Заливной пирог с мясом и грибами





Ингредиенты на форму 21 см: Тесто: 3 яйца;

200 г кефира или нежирной сметаны;

½ ч.л. соли;

1,5 ч.л. разрыхлителя;

150 г муки. Начинка: 1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

100 г шампиньонов;

500 г мясного фарша;

100 г полутвердого сыра;

небольшой пучок петрушки;

соль и перец по вкусу.

Как готовим?

Мелко рубим лук и чеснок. Грибы нарезаем тонкими пластинками. В сковороде на огне средней силы разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Кладем лук и жарим, помешивая, 3 минуты. Кладем грибы и жарим, помешивая, еще пару минут. Добавляем чеснок и фарш, жарим, помешивая, пока фарш не потеряет сырой цвет, около 5 минут. Приправляем солью и черным перцем. Перекладываем в миску. Добавляем сыр и нарубленную зелень. Для теста соединяем яйца и кефир, смешиваем до однородного состояния. Добавляем просеянную с солью и разрыхлителем муку и замешиваем тесто. На дно формы выкладываем половину теста. На тесто кладем начинку и распределяем равномерно. Выкладываем оставшееся тесто и разравниваем. Отправляем форму с пирогом в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности, около 30 минут. Вынимаем, даем постоять минут 15, затем вынимаем из формы и нарезаем.

Быстрые творожные булочки без дрожжей





Ингредиенты на 12 штук: 250 г творога 9−15% жирности;

75 г сахара;

2 яйца;

30 г растительного масла;

250 г муки;

1 ч.л. разрыхлителя;

1/3 ч.л. соды;

щепотка ванилина;

1 желток;

1 ст.л. молока;

2 ч.л. сахара.

Как готовим?

Творог протираем через сито. Добавляем сахар, яйца, растительное масло. Взбиваем до однородного состояния. Добавляем просеянную с содой, разрыхлителем и ванилином муку. Замешиваем тесто. Делам на 12 частей, из каждой формируем шарик. Кладем на застеленный пергаментом или силиконовым ковриком противень. Смазываем размешанным с молоком желтком и посыпаем сахаром. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20 минут.