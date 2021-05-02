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Три очень простых рецепта выпечки, которую можно готовить хоть каждый день

02.05.2021 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы знаем, что вы любите простые рецепты. Мы тоже! Потому и попросили шеф-повара сделать подборочку, с которой справится даже начинающий кулинар. А теперь делимся с вами простыми и проверенными рецептами.


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Маффины с сухофруктами


Ингредиенты на 12 штук:

  • 250 г муки;
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 100 г сахарной пудры;
  • 250 г сметаны или натурального йогурта;
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 250 г сухофруктов — изюм, чернослив, курага.

Как готовим?

  1. Муку просеиваем в миску с сахарной пудрой, разрыхлителем и солью.
  2. Яйца слегка взбиваем вилкой. Добавляем к муке вместе со сметаной и растопленным маслом и перемешиваем тесто до более-менее однородного состояния. Не перемесите, иначе маффины могут получиться тяжелыми. Если в тесте останутся небольшие комочки — не страшно.
  3. Добавляем в тесто нарезанные сухофрукты и перемешиваем.
  4. Раскладываем по смазанным формочкам (если используете бумажные вкладыши — смазывать не нужно). Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и печем в течение примерно 25 минут до сухой спички.

Заливной пирог с мясом и грибами


Ингредиенты на форму 21 см:

Тесто:

  • 3 яйца;
  • 200 г кефира или нежирной сметаны;
  • ½ ч.л. соли;
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя;
  • 150 г муки.

Начинка:

  • 1 средняя луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 100 г шампиньонов;
  • 500 г мясного фарша;
  • 100 г полутвердого сыра;
  • небольшой пучок петрушки;
  • соль и перец по вкусу.

Как готовим?

  1. Мелко рубим лук и чеснок. Грибы нарезаем тонкими пластинками.
  2. В сковороде на огне средней силы разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Кладем лук и жарим, помешивая, 3 минуты. Кладем грибы и жарим, помешивая, еще пару минут. Добавляем чеснок и фарш, жарим, помешивая, пока фарш не потеряет сырой цвет, около 5 минут. Приправляем солью и черным перцем.
  3. Перекладываем в миску. Добавляем сыр и нарубленную зелень.
  4. Для теста соединяем яйца и кефир, смешиваем до однородного состояния. Добавляем просеянную с солью и разрыхлителем муку и замешиваем тесто.
  5. На дно формы выкладываем половину теста. На тесто кладем начинку и распределяем равномерно. Выкладываем оставшееся тесто и разравниваем.
  6. Отправляем форму с пирогом в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности, около 30 минут. Вынимаем, даем постоять минут 15, затем вынимаем из формы и нарезаем.

Быстрые творожные булочки без дрожжей


Ингредиенты на 12 штук:

  • 250 г творога 9−15% жирности;
  • 75 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 30 г растительного масла;
  • 250 г муки;
  • 1 ч.л. разрыхлителя;
  • 1/3 ч.л. соды;
  • щепотка ванилина;
  • 1 желток;
  • 1 ст.л. молока;
  • 2 ч.л. сахара.

Как готовим?

  1. Творог протираем через сито. Добавляем сахар, яйца, растительное масло. Взбиваем до однородного состояния. Добавляем просеянную с содой, разрыхлителем и ванилином муку. Замешиваем тесто.
  2. Делам на 12 частей, из каждой формируем шарик. Кладем на застеленный пергаментом или силиконовым ковриком противень. Смазываем размешанным с молоком желтком и посыпаем сахаром.
  3. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20 минут.

 
 
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Мы знаем, что вы любите простые рецепты. Мы тоже! Потому и попросили шеф-повара сделать подборочку, с которой справится даже начинающий кулинар. А теперь делимся с...
 
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