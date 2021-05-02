Три очень простых рецепта выпечки, которую можно готовить хоть каждый день

Мы знаем, что вы любите простые рецепты. Мы тоже! Потому и попросили шеф-повара сделать подборочку, с которой справится даже начинающий кулинар. А теперь делимся с вами простыми и проверенными рецептами.
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Маффины с сухофруктами
Ингредиенты на 12 штук:
250 г муки;
1,5 ч.л. разрыхлителя;
щепотка соли;
100 г сахарной пудры;
250 г сметаны или натурального йогурта;
50 г сливочного масла;
2 яйца;
250 г сухофруктов — изюм, чернослив, курага.
Как готовим?
Муку просеиваем в миску с сахарной пудрой, разрыхлителем и солью.
Яйца слегка взбиваем вилкой. Добавляем к муке вместе со сметаной и растопленным маслом и перемешиваем тесто до более-менее однородного состояния. Не перемесите, иначе маффины могут получиться тяжелыми. Если в тесте останутся небольшие комочки — не страшно.
Добавляем в тесто нарезанные сухофрукты и перемешиваем.
Раскладываем по смазанным формочкам (если используете бумажные вкладыши — смазывать не нужно). Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и печем в течение примерно 25 минут до сухой спички.
Заливной пирог с мясом и грибами
Ингредиенты на форму 21 см:
Тесто:
3 яйца;
200 г кефира или нежирной сметаны;
½ ч.л. соли;
1,5 ч.л. разрыхлителя;
150 г муки.
Начинка:
1 средняя луковица;
2 зубчика чеснока;
100 г шампиньонов;
500 г мясного фарша;
100 г полутвердого сыра;
небольшой пучок петрушки;
соль и перец по вкусу.
Как готовим?
Мелко рубим лук и чеснок. Грибы нарезаем тонкими пластинками.
В сковороде на огне средней силы разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Кладем лук и жарим, помешивая, 3 минуты. Кладем грибы и жарим, помешивая, еще пару минут. Добавляем чеснок и фарш, жарим, помешивая, пока фарш не потеряет сырой цвет, около 5 минут. Приправляем солью и черным перцем.
Перекладываем в миску. Добавляем сыр и нарубленную зелень.
Для теста соединяем яйца и кефир, смешиваем до однородного состояния. Добавляем просеянную с солью и разрыхлителем муку и замешиваем тесто.
На дно формы выкладываем половину теста. На тесто кладем начинку и распределяем равномерно. Выкладываем оставшееся тесто и разравниваем.
Отправляем форму с пирогом в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности, около 30 минут. Вынимаем, даем постоять минут 15, затем вынимаем из формы и нарезаем.
Быстрые творожные булочки без дрожжей
Ингредиенты на 12 штук:
250 г творога 9−15% жирности;
75 г сахара;
2 яйца;
30 г растительного масла;
250 г муки;
1 ч.л. разрыхлителя;
1/3 ч.л. соды;
щепотка ванилина;
1 желток;
1 ст.л. молока;
2 ч.л. сахара.
Как готовим?
Творог протираем через сито. Добавляем сахар, яйца, растительное масло. Взбиваем до однородного состояния. Добавляем просеянную с содой, разрыхлителем и ванилином муку. Замешиваем тесто.
Делам на 12 частей, из каждой формируем шарик. Кладем на застеленный пергаментом или силиконовым ковриком противень. Смазываем размешанным с молоком желтком и посыпаем сахаром.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20 минут.