Чемпионка, христианка, трансгендер, отец и мать Ким Кардашьян. Кто такая Кейтлин Дженнер

Источник материала: Tut.by

Кейтлин Дженнер намеревается выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы Калифорнии, выйдя против демократа и действующего руководителя штата Гэвина Ньюсома. РБК Стиль рассказывает, как она пришла к этому решению.





До 2015 года мир знал Брюса Дженнера — олимпийского чемпиона по десятиборью, звезду телесериалов и плохих фильмов, отца шестерых детей от трех браков. Но потом Брюс назвался именем Кейтлин Мари и сменил пол, сохранив при этом консервативные взгляды и приверженность идеалам республиканской партии.

Кейтлин Дженнер поддерживала Дональда Трампа и публично отказывалась от этой позиции, объявила о трансгендерности перед аудиторией в 20,7 млн человек, попала в «Южный парк» в неприглядной роли «дуболома» с дефектом речи, постоянно сбивающего бегунов (в 2015 году Кейтлин устроила автоаварию с несколькими машинами в Лос-Анджелесе), и на обложку Vanity Fair в едва ли не ангельском образе благодаря стараниям фотографа Энни Лейбовиц.

Всем, кто близко не знаком с биографией Кейтлин Дженнер, покажется, что знаменитость просто-напросто гонится за славой. Предлагаем присмотреться к ней повнимательнее.

Чемпион

В феврале 2015 года Брюс Дженнер, еще не сменивший пол, въехал в автомобиль Ким Хоу, активистки, актрисы и защитницы прав животных, а затем вытолкнул женщину на Тихоокеанское шоссе, где на нее налетела другая машина. Хоу погибла, а против Дженнер не выдвинули никаких обвинений.

Уже апреле 2015 года Кейтлин Мари Дженнер предстала на обложке журнала Vanity Fair: бывший чемпион по десятиборью, «величайший спортсмен мира» позировала в белоснежном ансамбле с романтично завитыми волосами и смотрела миру прямо в глаза.

Брюс стал Кейтлин после долгих лет мучений от гендерной дисфории, трех браков и гормональной терапии. Всем, кого интересовали подробности, Дженнер объяснила, что ее никогда не привлекали мужчины, и, учитывая, что люди с трудом понимают разницу между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, она предпочитает, чтобы ее воспринимали как асексуалку.

До этих ураганных перемен бывший отчим Ким Кардашьян был телезвездой, а еще раньше — талантливым спортсменом. Поступив в колледж по футбольной стипендии, Брюс бросил футбол после травмы колена, но тренер учел выдающиеся легкоатлетические навыки подопечного и предложил ему альтернативу — десятиборье. В 1970-х Дженнер нацелился на Олимпийские игры, имея перед глазами заокеанский пример — советского атлета Николая Авилова из Одессы. Олимпийский чемпион, рекордсмен мира по итогам Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, Авилов произвел неизгладимое впечатление на Брюса — тот начал интенсивные тренировки и через четыре года взял золото на летней Олимпиаде в Монреале, причем установив мировой рекорд: в беге на 1,5 тыс. м он обогнал фаворита соревнований Леонида Литвиненко на восемь секунд. Все это транслировалось на американском телевидении в прямом эфире.





В конце Олимпийских игр в Монреале Дженнер взял американский флаг из рук зрителя и пронес его во время круга почета, положив начало традиции, которая теперь распространена среди спортсменов. Он стал национальным героем, лучшим спортсменом года по версии Associated Press, попал в Национальный зал славы легкой атлетики, Олимпийский зал славы и другие залы, подтверждающие его исключительные спортивные таланты. Почти 20 лет в городском колледже Сан-Хосе проводились ежегодные состязания имени Брюса Дженнера.

Еще Дженнер был чемпионом Америки в мужском десятиборье, выиграл национальный чемпионат Франции и был отмечен золотом на Панамериканских играх 1975 года — установил рекорд турнира с 8045 очками. А потом, на соревнованиях в Орегоне между США, СССР и Польшей, он побил рекорд Авилова (8454 очка), взяв верх на 70 пунктов.

Телезвезда

Достигнув спортивных вершин (Дженнер признавался, что больше не заинтересован в карьере легкоатлета), он пробовал сниматься в фильмах, но начинания были, мягко говоря, неудачными. В ряд с другими спортсменами, штурмовавшими большие экраны, ему встать не удалось. Первый же фильм «Музыку не остановить» получил антипремию «Золотая малина», а сам Дженнер — номинацию.

Успеха Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне легкоатлет не повторил и ушел на телевидение — там ему повезло больше. Он снимался в полицейских сериалах, участвовал в реалити-шоу, в комедийном шоу «Проблемы со словами» рассказал о том, что страдает дислексией, развлекал телезрителей спортивными программами и снялся в выдающемся рекламном фильме для тренажера Strair Climber Plus.

С наступлением XXI века карьера Брюса Дженнера полнилась разнообразными телепроектами: эпизодические роли в долгоиграющих ситкомах, участие в шоу о фигурном катании в качестве судьи, появление в сериале «Она написала убийство» и т.д.

В 2007-м мир узнал о «Семействе Кардашьян», и Брюса Дженнера, счастливо женатого на Крис Кардашьян, затянуло в пропасть, где он продолжал пребывать до закрытия реалити-шоу в марте 2021 года, даже после развода с Крис.





Еще одна «Золотая малина» выпала Дженнер в 2011 году благодаря Адаму Сэндлеру, исполнителю главной роли в фильме «Такие разные близнецы» («Jack and Jill»), который получил антипремию во всех десяти номинациях. На стримингах Дженнер тоже появилась — уже в 2016-м, после перехода, она появилась в роли самой себя в сериале «Очевидное» на Amazon Prime.

Ньюсмейкер

Кейтлин Дженнер можно назвать одной из самых титулованных персон современности. В ее прошлой жизни фигурировали спортивные достижения, в нынешней — медийные. Журнал Glamour наградил ее званием «трансчемпионки» в плеяде гламурных див 2015 года, журнал Out присвоил ей звание ньюсмейкера года, Sports Illustrated поставил ее на обложку впервые в своей истории, она стала самой известной трансгендерной женщиной в мире (что неудивительно, учитывая ее богатое медийное портфолио) и даже хлебнула мизогинии в свой адрес.

Актриса Роуз Макгоуэн в разгар #MeToo придралась к словам Дженнер о том, что самое сложное в жизни женщины — понять, что сегодня надеть. Актриса возразила ей: «Мы — это больше, чем наряды. Мы больше стереотипов, навязанных такими людьми, как вы. Вы теперь женщина? Ну тогда, черт возьми, узнайте, что мы накопили совершенно иной опыт, чем вы в вашей мужской жизни, полной привелегий».

Скандал утонул в плюрализме мнений. Кейтлин Дженнер начала активно поддерживать ЛГБТК-сообщество, подписав контракт с Creative Artists Agency, занявшись благотворительностью и подняв проблемы трансгендеров в обсуждении с Самантой Пауэр, послом США в ООН.

К Дженнер присоединились бренды. Например, MAC Cosmetics в коллаборации с телезвездой разработал губную помаду Finally Free, средства с продаж которой пошли в фонд поддержки трансгендерных персон.

В 2016 году, когда в президенты баллотировался Дональд Трамп, Кейтлин выступила на республиканском национальном съезде «Big Tent Brunch» с речью о правах трансгендеров.

Политик

Христианка, консерватор и республиканка Дженнер все время находится под шквалом критики за свои убеждения. Ей доставалось за поддержку Трампа и за отказ от поддержки Трампа (отдав за него голос в 2016-м, два года спустя она признала, что политика 45-го президента США в отношении трансгендерного сообщества и ЛГБТК-людей бесчеловечна). Поскольку активизм идет бок о бок с политикой, Кейтлин не могла не коснуться этой животрепещущей темы.

В статье Washington Post Дженнер признала, что ошиблась, положившись на администрацию Трампа в вопросе поддержки ЛГБТ-сообщества: «Реальность такова, что транс-сообщество подвергается безжалостной атаке со стороны этого президентства». Дженнер вторила манифесту Лилли Вачовски, которая призывала американцев сберечь демократию и не дать Дональду Трампу победить на выборах 2020.

Кейтлин, со своей стороны, могла бы ограничиться заявлениями и перепалками в Twitter, но, похоже, слава ее коллег-спортсменов не дает ей покоя. Или калифорнийская земля не может жить без знаменитостей на посту губернатора. Вслед за республиканцем и кинозвездой Арнольдом Шварценеггером Дженнер нацелилась на эту почетную должность, о чем стало известно в начале апреля. Пока что официально это намерение не подтверждено, но источники сообщают, что поможет ей Брэд Парскейл, экс-руководитель избирательной кампании Трампа. А еще к ней присоединится Кэролайн Рен, которая долгое время занимается сбором средств на нужды республиканцев. Она связалась с Дженнер через НКО, которая занимается проблемами ЛГБТК-сообщества.

Если Кейтлин баллотируется, то контекст с Трампом существенно усложнит ее путь к победе, учитывая непопулярность экс-президента в Калифорнии. Пока одни СМИ строят теории о кампании Дженнер, другие выражают сомнение в реальности этих амбиций. Источник Deadline полагает, что 71-летняя Кейтлин Дженнер не решится занять губернаторское кресло, а заявления о политической карьере делает только ради шумихи в прессе и из желания набрать больше эфирного времени на телевидении.