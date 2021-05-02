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Сможете правильно определить очередность проезда в 10 случаях? Не такой уж простой тест
Источник материала: Tut.by
На тестах по теме «Проезд перекрестков» ученики автошкол часто «сыпятся». Но мы уверены: опытные водители тоже нет-нет да и ошибутся где-нибудь. AUTO.TUT.BY предлагает проверить себя. Мы выбрали десять картинок с различными ситуациями — разберетесь, кто поедет первым, а кто последним?
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Предлагаем проверить свое знание ПДД в тесте. Задачи здесь только по теме «Проезд перекрестков».
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