Сможете правильно определить очередность проезда в 10 случаях? Не такой уж простой тест

Источник материала: Tut.by

На тестах по теме «Проезд перекрестков» ученики автошкол часто «сыпятся». Но мы уверены: опытные водители тоже нет-нет да и ошибутся где-нибудь. AUTO.TUT.BY предлагает проверить себя. Мы выбрали десять картинок с различными ситуациями — разберетесь, кто поедет первым, а кто последним?

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