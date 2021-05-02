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Госсекретарь США: мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом
Источник материала: Навiны
«Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом», — написал госсекретарь США Тони Блинкен на своей странице в «Твиттере».
Глава американской дипломатии поддержал таким образом президента страны Джо Байдена, который 29 апреля заявил, что Америка не откажется от приверженности правам человека и основным свободам. «Ни один ответственный американский президент не может хранить молчание, когда нарушаются основные права человека», — подчеркнул Байден.
Среди западных стран США ввели наиболее жесткие санкции в отношении белорусских властей после президентских выборов 9 августа 2020 года. 30 апреля и 1 мая этого года провластные структуры
В ответ белорусский МИД
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«Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом», — написал госсекретарь США Тони Блинкен на своей странице в «Твиттере».
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