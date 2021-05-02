Госсекретарь США: мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом

«Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом», — написал госсекретарь США Тони Блинкен на своей странице в «Твиттере».



Фото из микроблога Тони Блинкена

Глава американской дипломатии поддержал таким образом президента страны Джо Байдена, который 29 апреля заявил, что Америка не откажется от приверженности правам человека и основным свободам. «Ни один ответственный американский президент не может хранить молчание, когда нарушаются основные права человека», — подчеркнул Байден.

Среди западных стран США ввели наиболее жесткие санкции в отношении белорусских властей после президентских выборов 9 августа 2020 года. 30 апреля и 1 мая этого года провластные структуры провели у американского посольства в Минске акции протеста против санкций. После первой акции дипмиссия выпустила краткий комментарий: «Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза».

В ответ белорусский МИД выдвинул встречное обвинение в двойных стандартах , напомнив о пожизненной блокировке твиттер-аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа: американское посольство «имеет возможность размещать посты в социальной сети «Твиттер».

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