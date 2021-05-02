ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шарангович вновь забил «Филаделфии» — «Нью-Джерси» одержал третью победу кряду

02.05.2021 09:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В четырехматчевом противостоянии «Нью-Джерси» и «Филадельфии» «дьяволы» одержали три виктории, к каждой из которых напрямую был причастен Егор Шарангович.

Шарангович вновь забил «Филаделфии» — «Нью-Джерси» одержал третью победу кряду
Фото ХК «Нью-Джерси» носит иллюстративный характер

Сегодня ночью клуб из Ньюарка в гостях взял верх со счетом 4:1. Белорус забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Теперь на счету нашего представителя в НХЛ  28 очков по системе гол + пас (15 + 13).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четырехматчевом противостоянии «Нью-Джерси» и «Филадельфии» «дьяволы» одержали три виктории, к каждой из которых напрямую был причастен Егор Шарангович.
 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Вениамин поздравил верующих с Пасхой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by