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Карикатура дня. «Это обыск!». Реакция: «Утро свободного человека»
02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Остроактуально в Беларуси и России.
Карикатура из
Тем временем в комментариях обсуждают карикатуру, которая за сутки собрала более 7 тысяч лайков. Предлагаем избранное из Рунета.
«Картинка смешная, ситуация страшная. Вы гений!»
«В шесть утра ко многим приезжают. Застать человека тепленьким, в трусах, прям с постели – это для них двойной кайф!»
«Так выглядит типичное утро свободного человека».
«Сейчас же не 37 год, черный воронок ни к кому не приедет (очередной троллинг деда)».
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Остроактуально в Беларуси и России.
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