Карикатура дня. «Это обыск!». Реакция: «Утро свободного человека»

Источник материала: Салiдарнасць

Остроактуально в Беларуси и России.





Карикатура из Instagram Ёлкина

Тем временем в комментариях обсуждают карикатуру, которая за сутки собрала более 7 тысяч лайков. Предлагаем избранное из Рунета.

«Картинка смешная, ситуация страшная. Вы гений!»

«В шесть утра ко многим приезжают. Застать человека тепленьким, в трусах, прям с постели – это для них двойной кайф!»

«Так выглядит типичное утро свободного человека».

«Сейчас же не 37 год, черный воронок ни к кому не приедет (очередной троллинг деда)».