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Православные верующие Беларуси отмечают Пасху
02.05.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главное пасхальное богослужение традиционно совершается в ночь с субботы на воскресенье. Накануне наступления полуночи раздается торжественный колокольный звон, возвещающий о том, что скоро свершится Воскресение Христово. А ровно в полночь в храмах открывают Царские врата. Из них в праздничных одеждах выходят священники и совершают крестный ход вокруг церкви, который символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом.
Когда праздничная служба завершается, верующие поздравляют друг друга с Пасхой. Праздничное утро традиционно начинается словами "Христос воскрес!" и ответной фразой "Воистину воскрес!"
Пасхальная служба прошла и в Церкви Святого Николая Чудотворца в агрогородке Крайск в Логойском районе. Как это было - смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.
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Великий церковный праздник отмечается в ближайшее воскресенье после первого весеннего полнолуния, в этом году Воскресение Христово православные верующие...
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