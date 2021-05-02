ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Православные верующие Беларуси отмечают Пасху

02.05.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главное пасхальное богослужение традиционно совершается в ночь с субботы на воскресенье. Накануне наступления полуночи раздается торжественный колокольный звон, возвещающий о том, что скоро свершится Воскресение Христово. А ровно в полночь в храмах открывают Царские врата. Из них в праздничных одеждах выходят священники и совершают крестный ход вокруг церкви, который символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом.

Когда праздничная служба завершается, верующие поздравляют друг друга с Пасхой. Праздничное утро традиционно начинается словами "Христос воскрес!" и ответной фразой "Воистину воскрес!"

Пасхальная служба прошла и в Церкви Святого Николая Чудотворца в агрогородке Крайск в Логойском районе. Как это было - смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великий церковный праздник отмечается в ближайшее воскресенье после первого весеннего полнолуния, в этом году Воскресение Христово православные верующие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карикатура дня. «Это обыск!». Реакция: «Утро свободного человека»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by