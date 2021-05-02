Православные верующие Беларуси отмечают Пасху

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главное пасхальное богослужение традиционно совершается в ночь с субботы на воскресенье. Накануне наступления полуночи раздается торжественный колокольный звон, возвещающий о том, что скоро свершится Воскресение Христово. А ровно в полночь в храмах открывают Царские врата. Из них в праздничных одеждах выходят священники и совершают крестный ход вокруг церкви, который символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом.

Когда праздничная служба завершается, верующие поздравляют друг друга с Пасхой. Праздничное утро традиционно начинается словами "Христос воскрес!" и ответной фразой "Воистину воскрес!"

Пасхальная служба прошла и в Церкви Святого Николая Чудотворца в агрогородке Крайск в Логойском районе. Как это было - смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.

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