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Во дворе улицы Каменногорской загорелся Peugeot (видео)

02.05.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этой ночью на улице Каменногорской (напротив дома №116) в Минске загорелась легковушка Peugeot. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Читательница Onliner прислала видео с места инцидента:

Загорание возникло в моторном отсеке. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины пока не известны.

 
Теги: Минск
 
 
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Этой ночью на улице Каменногорской (напротив дома №116) в Минске загорелась легковушка Peugeot. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба...
 
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