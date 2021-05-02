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Во дворе улицы Каменногорской загорелся Peugeot (видео)
Источник материала: Onliner
Этой ночью на улице Каменногорской (напротив дома №116) в Минске загорелась легковушка Peugeot. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.
Читательница Onliner прислала видео с места инцидента:
Загорание возникло в моторном отсеке. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины пока не известны.
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Этой ночью на улице Каменногорской (напротив дома №116) в Минске загорелась легковушка Peugeot. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба...
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