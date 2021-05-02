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Фильм «Иди и смотри» выходит в повторный прокат

02.05.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О жертвах ещё одной трагедии и зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны напоминает фильм «Иди и смотри». Знаменитая военная драма Элема Климова выходит в повторный прокат в Беларуси и России.

Картину отреставрировали на «Мосфильме». Сегодня в российской столице первый специальный показ.

О драме расскажет и Алексей Кравченко. Именно он сыграл главную роль – мальчика, который стал свидетелем ужасов карательной операции и за два дня превратился в седого старика. А уже 6 мая прокат одного из самых страшных фильмов о войне стартует в Беларуси.

Впервые он вышел на экраны в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Так предельно жестко о злодеяниях фашистов рассказали режиссёр Элем Климов и белорусский писатель Алесь Адамович.

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О жертвах ещё одной трагедии и зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны напоминает фильм «Иди и смотри». Знаменитая военная драма Элема Климова...
 
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