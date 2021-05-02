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В Израиле проходит день траура по жертвам давки на горе Мерон

02.05.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Израиле же представители другой крупной конфессии скорбят. Сегодня в стране общенациональный траур – в память о жертвах давки на горе Мерон.

Последствия религиозного праздника уже назвали одной из крупнейших трагедий в истории страны. Накануне президент зажёг 45 свечей – по числу погибших, а премьер-министр сдал кровь для раненых.

В больницах остаются десятки пострадавших. Напомним, давка произошла на узком огороженном спуске с горы. Детали трагедии сейчас уточняют следователи.

На религиозный праздник – первый после карантина – прибыли около 100 тысяч человек, несмотря на установленное ограничение в 10 тысяч.

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В Израиле же представители другой крупной конфессии скорбят. Сегодня в стране общенациональный траур – в память о жертвах давки на горе Мерон. Последствия...
 
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