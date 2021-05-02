Благодатный огонь из Иерусалима доставили в столичный Свято-Духов кафедральный собор

Источник материала: ОНТ

Праздничная литургия началась ещё до полуночи. В храме собрались верующие и вместе со священнослужителями молились и благодарили Христа за спасение.

В Евангелие сказано: своим воскрешением Иисус открыл людям дорогу в Царство Небесное.

Ровно в полночь Пасхальный благовест возвестил миру главную новость – Христос Воскрес! Верующие и духовенство отправились в крестный ход вокруг собора. Уже после входа в храм звон колоколов разнёс радостную весть.

Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г.Минска: «Главный мотив богослужения, это благодарность Господу, первое, что мы можем сделать, сказать Господу «спасибо». В древности люди благодарили Господа в Пасху за то, что дожили до праздника. За год благодарили. Есть такая традиция отсчитывать год от пасхи до пасхи. И мы должны благодарить, что пришли в храм, чтобы сказать: «Христос Воскресе!». И в ответ услышать «воистину воскресе».

Ещё до начала главного богослужения в храм доставили частицу Благодатного огня. Его привезли из Иерусалима, чтобы каждый прихожанин мог зажечь свечу и принести свет в свой дом. Желающих было немало. Считается, что этот огонь не обжигает и обладает особой силой.

Для тех, кто ночью не смог прийти в храм, праздничная служба продолжилась утром. В Свято-Духов собор верующих созвал колокольный перезвон.

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