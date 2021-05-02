Отжимания vs подтягивания: что вреднее для здоровья

Источник материала: ОНТ

Подтягивания и отжимания – наиболее популярные физических упражнения, люди с охотой выполняют их для поддержания формы и укрепления здоровья. В обоих случаях человек поднимает и отпускает вес собственного тела. Нечастое выполнение базовых вариантов этих упражнений принесет лишь пользу, но некоторые физические нагрузки подобного рода могут порой и навредить.

Подтягивание на перекладине развивает мышцы верхней части корпуса: предплечья, бицепсы, мышцы верхней части спины и передней брюшной стенки, широчайшие, грудные, брахиалис и т.д. Висящий на турнике человек подтягивает свое тело вверх к перекладине до касания ее подбородком или грудью.

Отжимание развивает трицепсы и большие грудные мышцы. Это упражнение задействует также локтевую мышцу, передние дельтовидные, часть гладкой мускулатуры пресса и весь плечевой пояс, мышцы ног и спины. Упражнение выполняется после принятия положения упора лежа на полу. Далее руки сгибаются в локтях, тело опускается до параллели с полом без касания его коленями или животом. После этого следует, напрягая мышцы, разогнуть руки и вернуться в исходное положение. Все описанное считается за одно отжимание, концентрирующее нагрузку на конкретных группах мышц.

Что эффективнее, а что – опаснее

Выполнить подтягивания на турнике сложнее, чем отжаться от пола, ведь при отжиманиях поднимается лишь часть тела, а при подтягивании человек поднимает весь свой вес. К такой нагрузке должны быть готовы руки занимающегося. Также считается, что, в отличие от отжиманий, подтягивания эффективнее для общего физического развития. Но здесь же скрывается и травмоопасность. Профессиональные тренеры часто обращают внимание, что не умеющие подтягиваться люди, которые пытаются «подняться» к перекладине рывками, могут травмировать сухожильно-связочный аппарат.





Также некоторые люди во время выполнения подобных упражнений могут себе навредить, если еще не знают о развивающихся патологиях или осознанно ими пренебрегают. Так, подтягивания могут иметь крайне серьезные последствия при грыже позвоночника, сколиозе, кифозе, остеохондрозе, лордозе, гипертонии. Эти же проблемы могут многократно усугубиться и при частом отжимании от пола. Опасность также представляет частое и неправильное выполнение упражнений (особенно это касается подтягиваний) – это сулит не только повреждения, но и преждевременное изнашивание суставов.

Фото: Pixabay

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