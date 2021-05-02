Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси со Светлым Воскресением Христовым

Источник материала: ОНТ

Христос Воскрес! Сегодня главный церковный праздник – Пасху – отмечают православные. В нашей стране это самая массовая конфессия – христиан восточного календаря в Беларуси четыре с половиной миллиона. Верующих поздравил Президент.

Фото: БЕЛТА

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