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Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси со Светлым Воскресением Христовым
Источник материала: ОНТ
Христос Воскрес! Сегодня главный церковный праздник – Пасху – отмечают православные. В нашей стране это самая массовая конфессия – христиан восточного календаря в Беларуси четыре с половиной миллиона. Верующих поздравил Президент.
Фото: БЕЛТА
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Христос Воскрес! Сегодня главный церковный праздник – Пасху – отмечают православные. В нашей стране это самая массовая конфессия – христиан восточного календаря...
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