ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси второй раз в истории помиловали приговоренных к смертной казни

02.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Приговоренных к смертной казни братьев Костевых помиловали.

В Беларуси второй раз в истории помиловали приговоренных к смертной казни
Об этом родственники осужденных рассказали координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде. Подробности приводит лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

The Village Беларусь рассказывал: братья Костевы, 18-летний Станислав и 20-летний Илья, в апреле 2018 года жестоко убили соседку-педагога и, скрывая следы преступления, подожгли соседский дом. Из дома убитой вынесли компьютер и пакет с продуктами. Их приговорили к смертной казни.

30 апреля 2021 года, родственники осужденных к смертной казни Ильи и Станислава Костевых пытались передать им передачу в СИЗО-1. Однако дежурный у них передачу не принял, сказал, что по поводу осужденных пришла бумага о помиловании из администрации президента. Сейчас ребята находятся уже не под юрисдикцией СИЗО-1, а отбывают карантин для этапирования в тюрьму №8 г. Жодино.

За четверть века своего правления Лукашенко помиловал только одного из приговоренных к смертной казни — об этом белорусский президент как-то рассказывал сам. Это был Дмитрий Хархаль, 1970 года рождения, он был арестован 17 сентября 1997 года по подозрению в убийстве 3 ноября 1994 года двух жителей Минска — Ирины Пучковской и Александра Гребенкина. До этого Хархаль уже был дважды судим: в январе 1987 за грабежи в Москве он получил 3 года с отсрочкой на 2 года и в декабре 1988 года был приговорен к 5 годам за кражи в Минске. За убийство двух человек Дмитрий Хархаль был осужден на смерть, но в 2003 году суд заменил смертную казнь на 15 лет колонии.

Всего же со времени обретения Беларусью суверенитета, по данным правозащитников, было приведено в исполнение более 400 смертных приговоров.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговоренных к смертной казни братьев Костевых помиловали.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Новый уровень, высокие стандартны судопроизводства»: у Бабарико нет возможности пообщаться с адвокатами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by