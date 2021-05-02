«Новый уровень, высокие стандартны судопроизводства»: у Бабарико нет возможности пообщаться с адвокатами









Дмитрий Лаевский, адвокат Виктора Бабарико, рассказал, что не может встретиться наедине со своим подзащитным. Больше месяца заседания суда идут ежедневно. Они полностью совпадают с графиком работы СИЗО, поэтому у Бабарико нет возможности общаться с адвокатами наедине. Об этом 1 мая Лаевский написал в своем телеграм-канале.





«На этой неделе Виктор Дмитриевич неоднократно обращался к суду с просьбой запланировать на следующей неделе перерыв в пару дней для реализации права на конфиденциальное общение с защитниками. То есть обращался заблаговременно с разумной и правомерной просьбой (раз в месяц наедине пообщаться с адвокатами – это, мягко говоря, разумная просьба)», – написал Лаевский.





По его словам, согласно УПК (Уголовно-процессуальному кодексу) каждое ходатайство должно быть рассмотрено и разрешено. То есть суд должен озвучить, удовлетворено ли ходатайство или в этом отказано.





Председательствующий судья Игорь Любовицкий отвечал Бабарико, что он может предоставить общение через клетку, но при этом «ходатайство удовлетворено» или «в удовлетворении ходатайства отказать» так и не прозвучало. Поэтому Лаевский обратился к суду с просьбой все-таки рассмотреть ходатайство Бабарико в установленной процессуальной форме. Но ответ судьи «удовлетворено/отказано» так и не прозвучал.





«Я обратил внимание, что график заседаний не может иметь приоритета над конституционным правом на получение юрпомощи, но и после этого мы так и не услышали результата разрешения ходатайства. Хотя понятно, что по сути это отказ. Отказывать в реализации права, избегая произнесения слова «отказано». Новый уровень, высокие стандартны судопроизводства, торжество изысканного правоприменения. Переживем и это», – подытожил Лаевский.





Напомним, процесс по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.





Всего по «делу Белгазпромбанка» проходят 8 обвиняемых. Помимо Виктора Бабарико обвиняются Дмитрий Кузьмич (его бывший заместитель), Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) и Виктор Кобяк (основатель компании « тивлизинг»).





С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.



