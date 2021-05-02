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Путин: праздник Пасхи пробуждает веру

02.05.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил православных верующих со Светлым Христовым Воскресением, сообщает пресс-служба Кремля.

Этот праздник имеет большое нравственное значение и олицетворяет "торжество жизни, добра и справедливости", говорится в поздравлении.

"Он (праздник Пасхи - Sputmik) пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", - отметил президент.

Владимир Путин также подчеркнул, как плодотворна и востребована деятельность Русской православной церкви и иных христианских конфессий, направленная на "поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога".

"Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем", - отметил президент.

Владимир Путин также направил поздравление с Пасхой Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

"С глубоким удовлетворением отмечу, что под Вашим предстоятельством Церковь активно участвует в жизни общества, многое делает для сбережения непреходящих исторических, культурных, семейных ценностей", - говорится в сообщении.

Путин также добавил, что деятельность Церкви достойна искреннего уважения и признания.

В ночь с субботы на воскресенье президент побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве. Службу совершил Патриарх Кирилл. Путин традиционно встречает праздник Пасхи в этом храме, за исключением прошлого года, когда он не посещал праздничную службу.

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Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве.
 
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