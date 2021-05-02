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"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы

02.05.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы
Почему в сознательном возрасте нам до сих пор сложно об этом всем говорить, зачем менять эти шаблоны поведения и как правильно это сделать?

О двух самых табуированных темах рассуждают сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семенова.

1:15 Почему мы не говорим про секс и смерть?

1:55 Практика благословения у родителей

2:55 Как болеют люди в разных странах?

6:00 Как пережить горе?

13:40 Почему так трудно говорить про секс?

17:30 Как научиться говорить о сексе

22:40 Упражнения от сексолога и психолога

24:20 Заниматься сексом на первом свидании – это нормально

25:45 Почему супругам очень важно говорить о сексе

26:55 Главный совет психолога и сексолога: сначала сделай счастливым себя

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Темы смерти и секса – как правило, табуированные и сложные для разговора. Почему это так? Как принято переживать горе в разных культурах? Что помогло людям...
 
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