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"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы
02.05.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О двух самых табуированных темах рассуждают сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семенова.
1:15 Почему мы не говорим про секс и смерть?
1:55 Практика благословения у родителей
2:55 Как болеют люди в разных странах?
6:00 Как пережить горе?
13:40 Почему так трудно говорить про секс?
17:30 Как научиться говорить о сексе
22:40 Упражнения от сексолога и психолога
24:20 Заниматься сексом на первом свидании – это нормально
25:45 Почему супругам очень важно говорить о сексе
26:55 Главный совет психолога и сексолога: сначала сделай счастливым себя
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Темы смерти и секса – как правило, табуированные и сложные для разговора. Почему это так? Как принято переживать горе в разных культурах? Что помогло людям...
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