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Заработали пункты регистрации для прохождения ЦТ
02.05.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Пункты регистрации для прохождения главного вступительного испытания в белорусские вузы начнали работать в воскресенье.
У поступающих будет почти месяц, чтобы записаться на централизованное тестирование по необходимым для поступления предметам. Сделать это можно со 2 мая по 1 июня, притом как очно, так и онлайн.
"Подаваться" на тестирование абитуриенты будут на сайте
На очную подачу пункты регистрации организуют предварительную запись - будет сформирована электронная очередь. Как отмечают в РИКЗ, это сделано для того, чтобы не допустить массового скопления людей в период пандемии.
Запись будет открыта с 9.00 до 19.00, по выходным - в воскресенье 2 мая и по субботам 15 и 29 мая – с 9.00 до 18.00.
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График ЦТ-2021
белорусский язык – 16 июня (среда)
русский язык – 18 и 19 июня (пятница и суббота)
обществоведение – 21 июня (понедельник)
математика – 23 и 24 июня (среда и четверг)
биология – 26 июня (суббота)
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 июня (понедельник)
химия – 30 июня (среда)
физика – 2 июля (пятница)
история Беларуси – 4 июля (воскресенье)
география – 6 июля (вторник)
всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг)
Начало всех вступительных испытаний - 11.00.
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Первое тестирование - по белорусскому языку - намечено на 16 июня, до начала лета у абитуриентов есть время, чтобы зарегистрироваться на ЦТ.
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