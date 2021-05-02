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Заработали пункты регистрации для прохождения ЦТ

02.05.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Пункты регистрации для прохождения главного вступительного испытания в белорусские вузы начнали работать в воскресенье.

У поступающих будет почти месяц, чтобы записаться на централизованное тестирование по необходимым для поступления предметам. Сделать это можно со 2 мая по 1 июня, притом как очно, так и онлайн.

"Подаваться" на тестирование абитуриенты будут на сайте РИКЗ - через кабинет пользователя или при личном посещении пункта (как правило, это учебное заведение).

На очную подачу пункты регистрации организуют предварительную запись - будет сформирована электронная очередь. Как отмечают в РИКЗ, это сделано для того, чтобы не допустить массового скопления людей в период пандемии.

Запись будет открыта с 9.00 до 19.00, по выходным - в воскресенье 2 мая и по субботам 15 и 29 мая – с 9.00 до 18.00.

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ЦТ-2021 в Беларуси: даты, предметы, баллы
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График ЦТ-2021

Централизованное тестирование в этом году пройдет в следующие даты:

белорусский язык – 16 июня (среда)

русский язык – 18 и 19 июня (пятница и суббота)

обществоведение – 21 июня (понедельник)

математика – 23 и 24 июня (среда и четверг)

биология – 26 июня (суббота)

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 июня (понедельник)

химия – 30 июня (среда)

физика – 2 июля (пятница)

история Беларуси – 4 июля (воскресенье)

география – 6 июля (вторник)

всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг)

Начало всех вступительных испытаний - 11.00.

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Теги: Минск
 
 
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Первое тестирование - по белорусскому языку - намечено на 16 июня, до начала лета у абитуриентов есть время, чтобы зарегистрироваться на ЦТ.
 
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