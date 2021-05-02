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Пенсионеры с деменцией вскрыли электронный замок и сбежали из дома престарелых

02.05.2021 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В доме престарелых Элмкрофт американского штата Теннесси произошел необычный побег, сообщает издание Tennessean. Пожилая пара с деменцией и болезнью Альцгеймера смогла вскрыть электронный замок. Инцидент произошел еще в начале марта, но известно о нем стало только сейчас.

Мужчине пригодились знания с военной службы: он знал азбуку Морзе и прислушивался, когда кто-то из персонала вводил код электронного замка двери. Так пенсионер запомнил пароль. Он сбежал вместе с пожилой женщиной. На свободе беглецы пробыли полчаса: на дороге подозрительную пару заметил прохожий.

Когда мужчину и женщину вернули, персонал дома престарелых был в недоумении: администрация не понимала, как постояльцам удалось обойти электронный замок, и объяснение об азбуке Морзе их удивило. Учреждение оштрафовали на $2000. В доме престарелых заявили, что усилят охранные меры.

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В доме престарелых Элмкрофт американского штата Теннесси произошел необычный побег, сообщает издание Tennessean. Пожилая пара с деменцией и болезнью Альцгеймера...
 
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