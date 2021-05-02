Атмосферные фронты накрыли страну

Сегодня погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, поступающие с юго-западной части Европы.





По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (кое-где — сильные), местами прогремят грозы.

Ветер восточный порывистый, по западу на большей части, на остальной территории местами сильный порывистый.

Погода в регионах:

Брест +14..+16°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 15-18 м/с);

Витебск +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

Гомель +19..+21°C (вероятность осадков 80-90 %, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);

Гродно +10..+12°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный дождь, ветер 4-9 м/с);

Могилев +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);

Минск +10..+12°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с).

Из-за небоагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спасатели советуют :

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).