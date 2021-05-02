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Атмосферные фронты накрыли страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, поступающие с юго-западной части Европы.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (кое-где — сильные), местами прогремят грозы.
Ветер восточный порывистый, по западу на большей части, на остальной территории местами сильный порывистый.
Погода в регионах:
Из-за небоагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спасатели
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Сегодня погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, поступающие с юго-западной части Европы.
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