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Атмосферные фронты накрыли страну

02.05.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, поступающие с юго-западной части Европы.

Атмосферные фронты накрыли страну

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (кое-где — сильные), местами прогремят грозы.

Ветер восточный порывистый, по западу на большей части, на остальной территории местами сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +14..+16°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Витебск +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель +19..+21°C (вероятность осадков 80-90 %, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +10..+12°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный дождь, ветер 4-9 м/с);
  • Могилев +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Минск +10..+12°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с).

Из-за небоагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, поступающие с юго-западной части Европы.
 
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