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Два брата погибли на пожаре в Ушачском районе
Источник материала: Навiны
Трагедия, как сообщает МЧС, произошла в ночь, когда
По информации спасателей, сообщение о пожаре в деревне Старое Село поступило в дежурную часть в 01:19. В ходе его тушения были обнаружены погибшие сыновья хозяина жилища (41 и 39 лет).
Всего с начала года на территории Беларуси произошел 2461 пожар (за аналогичный период прошлого года — 2168), на которых погибло 313 человек (266).
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Трагедия, как сообщает МЧС, произошла в ночь, когда православные всего мира отмечали Пасху.
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