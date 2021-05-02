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Два брата погибли на пожаре в Ушачском районе

02.05.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия, как сообщает МЧС, произошла в ночь, когда православные всего мира отмечали Пасху.

Два брата погибли на пожаре в Ушачском районе
Фото носит иллюстративный характер

По информации спасателей, сообщение о пожаре в деревне Старое Село поступило в дежурную часть  в 01:19. В ходе его тушения были обнаружены погибшие сыновья хозяина жилища (41 и 39 лет).

Всего с начала года на территории Беларуси произошел 2461 пожар (за аналогичный период прошлого года — 2168), на которых погибло 313 человек (266).

 

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Трагедия, как сообщает МЧС, произошла в ночь, когда православные всего мира отмечали Пасху.
 
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