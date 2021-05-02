Два брата погибли на пожаре в Ушачском районе

Трагедия, как сообщает МЧС, произошла в ночь, когда православные всего мира отмечали Пасху .



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По информации спасателей, сообщение о пожаре в деревне Старое Село поступило в дежурную часть в 01:19. В ходе его тушения были обнаружены погибшие сыновья хозяина жилища (41 и 39 лет).

Всего с начала года на территории Беларуси произошел 2461 пожар (за аналогичный период прошлого года — 2168), на которых погибло 313 человек (266).