Эксперт рассказала, когда спанбонд использовать не стоит и когда он работает эффективно

Источник материала: Tut.by

Агроволокно в сельском хозяйстве используют очень часто, особенно весной, при посадке растений и для защиты их от возвратных заморозков. Но не всегда дачники находят этому материалу рациональное применение. В каких случаях спанбонд действительно «работает», а в каких он не эффективен, рассказала научный сотрудник лаборатории сохранения и восстановления биоразнообразия Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Анастасия Гулис.



Фото: shop.vivaimorselli.it

Анастасия сразу уточняет: агроволокном часто неправильно называют агротекстиль, но это разные вещи.

— Агроволокно — это то, что мы привыкли называть спанбондом. Это нетканый материал, который напоминает промокашку, которую мы помним из советских времен. Сделан спанбонд из полиэфирного волокна, которое соединено между собой различными склеивающими материалами либо термически. Агротекстиль — это тканый материал из тонких ленточек полиэфирной пленки, чаще всего черного цвета, который применяют для мульчирования и защиты почвы от сорняков.

Основной показатель агроволокна, по которому определяется область применения этого материала, — его плотность. Ее рассчитывают как вес на квадратный метр, и чем больше этот вес, тем плотнее агроволокно. Минимальное значение плотности спанбонда, который есть в продаже, — 17 г/м2.



Фото: re-home.su

Агроволокно чаще всего бывает двух цветов: неокрашенное (белое) и черное. Как правило, различной плотности выпускают агроволокно белого цвета. Этот материал используется как укрывной — для защиты растений. Материал черного цвета — уже не укрывной, а, по сути, мульчирующий. Его используют для защиты от растений: им укрывают поверхность почвы для защиты ее от сорняков, а также для того, чтобы почва не размывалась дождем.

— Черное агроволокно в качестве мульчирующего материала, как показывает практика, не самый удачный вариант. Конечно, с ним проще. Он пропускает влагу лучше, чем полиэтиленовая пленка, которой раньше укрывали посадки клубники. Но и сорняки на нем прорастают лучше, чем на черной пленке. На пленке сорняки не укореняются никак, а на спанбонде спустя год-два использования начинают прорастать однолетние сорные растения, семена которых занесло ветром, например та же мокрица, галинзога, одуванчики. Все это засоряет посадки — то есть черное агроволокно не полностью справляется со своей задачей.

Рекомендации по использованию черного спанбонда

Для более эффективной защиты посадок от сорняков Анастасия рекомендует использовать черный спанбонд в два сложения. Если же от сорняков надо избавиться полностью, то лучше взять черную пленку.

— Под черной пленкой сорняки погибают полностью. Правда, и корни культурных растений под черной пленкой чувствуют себя не слишком хорошо, т. к. ее поверхность очень сильно нагревается солнцем, под пленкой часто устраивают свои гнезда муравьи. Под черным спанбондом этого не происходит.

Если черное агроволокно предполагается использовать как мульчирующий материал для декоративных посадок (не грядок), эксперт рекомендует следующий вариант эффективного применения. Укрыть спанбондом поверхность почвы, острым ножом сделать крест-накрест отверстия, загнуть внутрь края и высадить растения. Затем поверх пространство между растениями засыпать каким-либо инертным материалом (мраморной крошкой, гравием, древесной корой — чем-то, что придаст посадкам декоративности).

— В таком варианте применение черного спанбонда оправдано: материал будет «работать» как мульча и частично как защита от сорняков.

Рекомендации по использованию белого спанбонда

Теперь рассмотрим укрывные материалы, то есть агроволокно белого цвета. Начнем с самого тонкого, толщиной 17 г/м2.

— Такой спанбонд используют скорее как вспомогательный материал. Он хорош для укрывания растений в момент заморозков: когда прогнозируют заморозки, тонкое агроволокно легко накинуть на грядку и прижать по углам. Так ночные заморозки не повредят цветки той же садовой земляники — и мы можем сохранить урожай. По сути, это наиболее разумное применение этого материала.



Фото: teplica-spb.ru

Еще белый спанбонд годится в качестве экстренного применения, когда нет сетки от птиц, а участок атаковали дрозды.

— Если у вас созревают голубика, смородина и вы видите, что на сад идет бешеная атака дроздов, то растения можно укрыть тонким белым агроволокном. Им же можно прикрыть и созревающую землянику садовую, потому что дрозды и ее расклевывают просто на раз-два.

Тонкое агроволокно можно использовать еще и для защиты плодов (например, земляники садовой, помидоров открытого грунта, тыквы) от града. Если по прогнозу погоды ожидается сильный град и есть вероятность повреждения завязи, то спанбонд смягчит удары от градин и предотвратит дальнейшее загнивание поврежденных плодов.

Эксперт называет еще один вариант эффективного использования тонкого агроволокна: набросить материал поверх полиэтиленовой пленки, которая укрывает теплицу, если ожидаются сильные возвратные заморозки.

— Спанбонд уменьшит вымораживание почвы, лучше удержит тепло в парничке. Как известно, прозрачная пленка очень хорошо пропускает солнечную радиацию внутрь, при этом тепло, которое идет от земли, она также хорошо выпускает наружу. Непрозрачная пленка пропускает меньше света, но и тепло задерживает эффективнее. В момент заморозков земля теплее, чем окружающий воздух. И этой непрозрачной пленкой лучше удерживается тепло, которое пытается уйти от нас.

В то же время Анастасия уточняет: если для защиты от заморозков взять материал более плотный, то даже лишние 10 г/м2 сильно не помогут, тепла они больше не создадут. А вот солнечный свет у растения отнимут, и получится не самое эффективное использование материала.

Чуть более плотное агроволокно (20−30 г/м2) рационально использовать для укрытия на зиму хвойных деревьев, вечнозеленых рододендронов. Но материалом нельзя обматывать растения вплотную: между кроной и спанбондом должно быть воздушное пространство минимум пять сантиметров с каждой стороны. В таком виде агроволокно работает эффективно.



Фото: flo. discus-club.ru

— Для защиты хвойных многие стремятся купить плотное хорошее агроволокно. Но плотности 20−30 г/м2 достаточно, большей толщины не надо.

Теперь поговорим о белом агроволокне толщиной 30−40 г/м2. Его используют как укрывной материал для небольших теплиц.

— На дачах, бывает, укрывают теплицы спанбондом толщиной 50−60 г/м2. Но такой вариант — не лучший, потому что материал пропускает меньше света. Под такими укрытиями могут расти только культуры, которые менее требовательны к свету (например, огурцы), помидорам, а тем более перцу, там может быть темно. Для парничков все же достаточно агроволокна толщиной 30−40 г/м2.

Более плотное агроволокно 60 г/м2 в сельском хозяйстве не используют. Такой материал применяют для чехлов и других изделий в мебельном производстве.

И еще пара общих моментов

Эксперт говорит, что разные производители выпускают разный по качеству материал. Часто в агротекстиль добавляют стабилизирующие вещества, которые продлевают срок службы изделия и делают его менее чувствительным к воздействию солнечного света. Но такие добавки есть не всегда.

— Спустя какое-то время с начала эксплуатации материал начинает разрываться и рассыпаться. А бывает такой, что, кажется, он будет служить бесконечно. К сожалению, определить визуально, есть ли в материале добавки, невозможно. Таких указаний на этикетках, как правило, тоже нет.

И еще. Агроволокно дает хорошие результаты, если дачник постоянно находится на своем садовом участке.

— Осадки не ждут, синоптики в прогнозах погоды часто ошибаются. И если человек приезжает на дачу лишь на выходные, приходится надеяться на везение. Ведь на целую неделю укрывать растения спанбондом — тоже не очень хорошо. Но, к примеру, если на несколько дней подряд прогнозируются заморозки, то накрыть ту же землянику садовую спанбондом можно. Хотя при этом мы все равно теряем часть урожая, поскольку под пленкой насекомые-опылители не выполнят свою работу.