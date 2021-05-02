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Первомай по-президентски: в интернете появилось видео рубящего дрова Лукашенко

02.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Александр Лукашенко отметил День труда рубкой дров. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», передает «МИР 24».

На кадрах видно, как глава государства топором разбивает одно полено за другим. Сейчас Александр Лукашенко находится в Гомельской области, куда прибыл с инспекцией по районам, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В воскресенье белорусский лидер отправится в город Туров, где примет участие в праздничном пасхальном богослужении.



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Сейчас Александр Лукашенко находится в Гомельской области, куда прибыл с инспекцией по районам, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
 
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