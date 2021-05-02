|
Первомай по-президентски: в интернете появилось видео рубящего дрова Лукашенко
02.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Александр Лукашенко отметил День труда рубкой дров. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», передает «МИР 24».
На кадрах видно, как глава государства топором разбивает одно полено за другим. Сейчас Александр Лукашенко находится в Гомельской области, куда прибыл с инспекцией по районам, пострадавшим при аварии на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас Александр Лукашенко находится в Гомельской области, куда прибыл с инспекцией по районам, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)