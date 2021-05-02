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Венедиктов: «Пять мотоциклеток с пулеметами и пять милиционеров. Эта история про это»
02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред Эха Москвы – про историю о покушении на Лукашенко.
Фото AP
– Вся эта штука затеяна Лукашенко и его окружением. Как Майк и Ник эти самые. То же самое, –
Еще раз повторяю, это моя конструкция, потому что я знаю, что президент Путин выжимает из каждой ситуации, как он понимает, максимальный профит для себя.
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Главред Эха Москвы – про историю о покушении на Лукашенко.
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