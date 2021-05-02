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Венедиктов: «Пять мотоциклеток с пулеметами и пять милиционеров. Эта история про это»

02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главред Эха Москвы – про историю о покушении на Лукашенко.

Венедиктов: «Пять мотоциклеток с пулеметами и пять милиционеров. Эта история про это»

Фото AP

– Вся эта штука затеяна Лукашенко и его окружением. Как Майк и Ник эти самые. То же самое, – рассуждает Алексей Венедиктов в эфире своей радиостанции. – Помнишь, когда говорили, 150 джипов с пулеметами, я тут же вспомнил Булгакова «Иван Бездомный». Пять мотоциклеток с пулеметами и пять милиционеров. Эта история про это. Мне кажется.

Еще раз повторяю, это моя конструкция, потому что я знаю, что президент Путин выжимает из каждой ситуации, как он понимает, максимальный профит для себя.

 
 
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Главред Эха Москвы – про историю о покушении на Лукашенко.
 
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