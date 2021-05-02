В Китае роботов научили играть на музыкальных инструментах — видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Техники калибруют и настраивают инструменты для роботов, которые затем уже выступают на сцене. В наборе у робомузыкантов — бамбуковая флейта, китайская арфа, пайгу, а также барабаны.

Создали такой необычный музыкальный коллектив студенты и преподаватели пекинского Университета Цинхуа. Как они говорят, чтобы показать связь между историей и технологиями. Оказывается, это вполне сочетаемо.

В прошлом оркестр роботов вместе со студентами университета ставил спектакли в университете. И это также имело большой успех.