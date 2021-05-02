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В Китае роботов научили играть на музыкальных инструментах — видео
02.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Техники калибруют и настраивают инструменты для роботов, которые затем уже выступают на сцене. В наборе у робомузыкантов — бамбуковая флейта, китайская арфа, пайгу, а также барабаны.
Создали такой необычный музыкальный коллектив студенты и преподаватели пекинского Университета Цинхуа. Как они говорят, чтобы показать связь между историей и технологиями. Оказывается, это вполне сочетаемо.
В прошлом оркестр роботов вместе со студентами университета ставил спектакли в университете. И это также имело большой успех.
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В итоге получился настоящий оркестр, который назвали MOJA. Роботы уже провели несколько выступлений на анимированной сцене — смотрите видео.
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