ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Китае роботов научили играть на музыкальных инструментах — видео

02.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Техники калибруют и настраивают инструменты для роботов, которые затем уже выступают на сцене. В наборе у робомузыкантов — бамбуковая флейта, китайская арфа, пайгу, а также барабаны.

Создали такой необычный музыкальный коллектив студенты и преподаватели пекинского Университета Цинхуа. Как они говорят, чтобы показать связь между историей и технологиями. Оказывается, это вполне сочетаемо.

В прошлом оркестр роботов вместе со студентами университета ставил спектакли в университете. И это также имело большой успех.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итоге получился настоящий оркестр, который назвали MOJA. Роботы уже провели несколько выступлений на анимированной сцене — смотрите видео.
 
Новости дня
Новости разные
 
18-годзьдзе ў калёніі. Гісторыя палітзьняволенага падлетка са Жлобіна. Відэа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by