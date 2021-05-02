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Капсула SpaceX вернула астронавтов на Землю ночью впервые с 1968 года

02.05.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Четыре астронавта вернулись на Землю на корабле Crew Dragon. Он приводнился в Мексиканском заливе, откуда Crew Dragon забрал корабль SpaceX, сообщает издание The New York Times.

На борту были астронавты Виктор Гловер, Майк Хопкинс, Шэннон Уокер и Соичи Ногучи. Они провели на Международной космической станции порядка шести месяцев.

Это первая за 53 года посадка с астронавтами на борту в ночное время: последний раз астронавты возвращались ночью в рамках миссии «Аполлон-8» (первый облет вокруг Луны) в 1968-м.

На прошлой неделе SpaceX отправила на МКС еще один корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. Для компании это третья миссия с людьми на корабле.

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Четыре астронавта вернулись на Землю на корабле Crew Dragon. Он приводнился в Мексиканском заливе, откуда Crew Dragon забрал корабль SpaceX, сообщает издание The New York Times.Читать...
 
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