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Игорь Ковалевич подал в отставку с поста главкома «Немана»
Источник материала: Навiны
Первая отставка с поста главного тренера клуба высшей лиги произошла по итогам седьмого тура.
Игорь Ковалевич принял такое решение после того, как его «Неман» уступил на своем поле «Ислочи» — 1:2. За семь туров «желто-зеленые» смогли набрать всего три очка.
«Я принял решение подать в отставку, — заявил наставник на послематчевой пресс-конференции. — Семь туров для тренера достаточный срок, чтобы набрать очки. К сожалению, так получается, что у нас была неплохая игра, но не могли довести моменты до логического завершения. Так в жизни бывает. Если бы забили процентов двадцать, могли бы перестроить игру. А так почти все игры, кроме матча с «Гомелем» играли в позиционную атаку. Но не справлялись в обороне... Но это все лирика. Благодарен ребятам за то, что они боролись, играли для зрителей. Хороший у нас коллектив. Думаю, все можно поправить. Но для этого, наверное, нужны другие меры, другой тренер. За все отвечает тренер, я готов ответить».
Другие матчи тура завершились следующим образом:
Турнирная таблица теперь выглядит так:
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Первая отставка с поста главного тренера клуба высшей лиги произошла по итогам седьмого тура.
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