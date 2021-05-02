Игорь Ковалевич подал в отставку с поста главкома «Немана»

Первая отставка с поста главного тренера клуба высшей лиги произошла по итогам седьмого тура.





Игорь Ковалевич принял такое решение после того, как его «Неман» уступил на своем поле «Ислочи» — 1:2. За семь туров «желто-зеленые» смогли набрать всего три очка.

«Я принял решение подать в отставку, — заявил наставник на послематчевой пресс-конференции. — Семь туров для тренера достаточный срок, чтобы набрать очки. К сожалению, так получается, что у нас была неплохая игра, но не могли довести моменты до логического завершения. Так в жизни бывает. Если бы забили процентов двадцать, могли бы перестроить игру. А так почти все игры, кроме матча с «Гомелем» играли в позиционную атаку. Но не справлялись в обороне... Но это все лирика. Благодарен ребятам за то, что они боролись, играли для зрителей. Хороший у нас коллектив. Думаю, все можно поправить. Но для этого, наверное, нужны другие меры, другой тренер. За все отвечает тренер, я готов ответить».

Другие матчи тура завершились следующим образом:

«Слуцк» — «Динамо» (Бр) — 1:1;

«Рух» — «Славия» — 2:1;

«Динамо» (Мн) — «Энергетик-БГУ» — 2:0;

«Витебск» — «Гомель» — 0:0;

«Торпедо-БелАЗ» — «Минск» — 2:1;

«Спутник» — «Шахтер» — 1:2;

БАТЭ — «Сморгонь» — 1:0.

Турнирная таблица теперь выглядит так:

Шахтер — 21; БАТЭ — 17; Динамо (Мн) — 14; Динамо (Бр) — 13; Рух — 12; Гомель — 12; Ислочь — 12; Торпедо-БелАЗ — 10; Минск — 8; Витебск — 8; Слуцк — 6; Энергетик-БГУ — 5; Славия — 4; Сморгонь — 4; Спутник — 3; Неман — 3.