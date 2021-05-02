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Знаки зодиака в семейной жизни: жены-Весы очень женственные, а мужчины-Рыбы зациклены на постели

02.05.2021 11:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Знаки зодиака в семейной жизни: жены-Весы очень женственные, а мужчины-Рыбы зациклены на постели
Картинка носит иллюстративный характер
Каждый человек по-разному проявляет себя в семейной жизни. По словам астрологов, не последнюю роль в этом деле играет знак зодиака к которому принадлежит человек. Они определили, какие семьянины получаются из представителей зодиакального круга. Рекомендуется учитывать данную информацию, планируя создать семью с тем или иным знаком.

Овен


Женщины-Овны легко влюбляются, но также легко и остывают. Они способны двигать своего мужчину к прогрессу и успеху. Мужчины-Овны немного импульсивны, решительны и уверенны в себе. Их жены всегда чувствуют себя на высоте.

Телец


Жены-Тельцы обладают спокойным и ровным характером. Это хорошие и заботливые хозяйки. У мужчин этого знака семья стоит на первом месте. Мужья-Тельцы верные, надежные и ответственные хозяева.

Близнецы


Близнецы очень женственные жены. На первом месте для них всегда стоит красота и любовь к себе. Это прекрасные матери, готовые на все ради своего ребенка. Мужчины-Близнецы обожают флиртовать. Для них семейная жизнь сродни игре.

Рак


Как сообщает издание rsute.ru женщины-Раки идеальные супруги и матери. Интересы детей они ставят превыше интересов супруга. Мужья-Раки не мыслят своей жизни без любви. Это преданные и чувствительные личности. Еще, они очень экономны.

Лев


Львицы прекрасные кулинарки и любовницы. Однако, к своему мужу у них слишком завышенные требования к материальным благам. Мужчины-Львы романтичные и щедрые. Они любят осыпать свою избранницу комплиментами и подарками.

Дева


Женщины-Девы обладают хорошими аналитическими способностями. Еще, они рациональны во всем. Мужчины-Девы слегка холодны и противоречивы, не выносят критики в свой адрес.

Весы


Жены-Весы весьма женственны и сентиментальны. Они очень ревнивы и обожают, когда их превозносят. Если не получают желаемого, то могут впасть в депрессию. Представители сильного пола этого знака считаются одними из самых верных и честолюбивых.

Скорпион


Женщины-Скорпионы терпеть не могут однообразия. Не прощают измен, так как сами очень преданны своим родным. Мужчины-Скорпион властные, горячие и эгоистичные. Они весьма ревнивые собственники.

Стрелец


Жены-стрельцы лишены романтизма. Они превосходные хозяйки и друзья для своего мужа. Весьма ценят личную свободу и домашний уют. Мужчины этого знака добродушные и общительные. Еще, они хорошие отцы для своих детей.

Козерог


И женщины и мужчины знака Козерог отличаются практичностью, верностью и влиятельностью. Большинство Козерогов стремятся к лидерству, умеют хорошо готовить.

Водолей


Женщины-Водолеи любят стабильность в семейных отношениях. Это заботливые матери и любящие жены. Мужчины-Водолеи верные спутники жизни. Если они любят, то отдают себя чувствам на полную. Они легко идут на компромиссы.

Рыбы


Жены-Рыбы отличаются преданностью и верностью к своему супругу. Они любят готовить и вкусно поесть. Мужчины-Рыбы весьма требовательны к своей половинке, но относятся к жене, как к опоре. Еще, они весьма зациклены на интимных отношениях.
 
 
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