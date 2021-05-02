Источник материала: UDF



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Рак

Лев

Дева

Весы

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Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Знаки зодиака в семейной жизни: жены-Весы очень женственные, а мужчины-Рыбы зациклены на постели Женщины-Водолеи любят стабильность в семейных отношениях.

Женщины-Овны легко влюбляются, но также легко и остывают. Они способны двигать своего мужчину к прогрессу и успеху. Мужчины-Овны немного импульсивны, решительны и уверенны в себе. Их жены всегда чувствуют себя на высоте.Жены-Тельцы обладают спокойным и ровным характером. Это хорошие и заботливые хозяйки. У мужчин этого знака семья стоит на первом месте. Мужья-Тельцы верные, надежные и ответственные хозяева.Близнецы очень женственные жены. На первом месте для них всегда стоит красота и любовь к себе. Это прекрасные матери, готовые на все ради своего ребенка. Мужчины-Близнецы обожают флиртовать. Для них семейная жизнь сродни игре.Как сообщает издание rsute.ru женщины-Раки идеальные супруги и матери. Интересы детей они ставят превыше интересов супруга. Мужья-Раки не мыслят своей жизни без любви. Это преданные и чувствительные личности. Еще, они очень экономны.Львицы прекрасные кулинарки и любовницы. Однако, к своему мужу у них слишком завышенные требования к материальным благам. Мужчины-Львы романтичные и щедрые. Они любят осыпать свою избранницу комплиментами и подарками.Женщины-Девы обладают хорошими аналитическими способностями. Еще, они рациональны во всем. Мужчины-Девы слегка холодны и противоречивы, не выносят критики в свой адрес.Жены-Весы весьма женственны и сентиментальны. Они очень ревнивы и обожают, когда их превозносят. Если не получают желаемого, то могут впасть в депрессию. Представители сильного пола этого знака считаются одними из самых верных и честолюбивых.Женщины-Скорпионы терпеть не могут однообразия. Не прощают измен, так как сами очень преданны своим родным. Мужчины-Скорпион властные, горячие и эгоистичные. Они весьма ревнивые собственники.Жены-стрельцы лишены романтизма. Они превосходные хозяйки и друзья для своего мужа. Весьма ценят личную свободу и домашний уют. Мужчины этого знака добродушные и общительные. Еще, они хорошие отцы для своих детей.И женщины и мужчины знака Козерог отличаются практичностью, верностью и влиятельностью. Большинство Козерогов стремятся к лидерству, умеют хорошо готовить.Женщины-Водолеи любят стабильность в семейных отношениях. Это заботливые матери и любящие жены. Мужчины-Водолеи верные спутники жизни. Если они любят, то отдают себя чувствам на полную. Они легко идут на компромиссы.Жены-Рыбы отличаются преданностью и верностью к своему супругу. Они любят готовить и вкусно поесть. Мужчины-Рыбы весьма требовательны к своей половинке, но относятся к жене, как к опоре. Еще, они весьма зациклены на интимных отношениях.