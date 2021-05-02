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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский тренер ФК «Минск» обратился к Лукашенко По итогам семи туров чемпионата Беларуси «Минск» набрал восемь очков.

Российский специалист Фёдор Щербаченко, являющийся главным тренером ФК «Минск», обратился по просьбе большинства футболистов и сотрудников клуба к Александру Лукашенко с просьбой посодействовать продлению контракта с председателем клуба Игорем Шлойдо.На пресс-конференции после матча седьмого тура против «Торпедо-БелАЗ» (1:2)отметил, что многие футболисты и сотрудники клуба написали письмос просьбой поддержать кандидатуру, так как считают его высококлассным специалистом и мудрым руководителем.По итогам семи туров чемпионата Беларуси «Минск» набрал восемь очков и идёт на девятом месте в таблице. В следующем матче 8 мая он сыграет дома с «Витебском».