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В Минске пьяный на «Ауди» устроил гонки: протаранил машину ГАИ, врезался в дерево в лесополосе и ушел пешком

02.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оказалось, у парня к тому же не было прав


Пьяный водитель протаранил машину ГАИ, врезался в дерево в лесополосе и убежал. Фото: ГАИ.

Минская милиция рассказала, как в пять утра 1 мая ловила пьяного водителя. Погоня началась на пересечении улиц Слободской и Громова, когда водитель «Ауди» проигнорировал сигнал сотрудника ГАИ об остановке.

-Инспекторы начали преследование. В районе дома №2 по Меньковскому тракту иномарку нарушителя удалось заблокировать служебными автомобилями. Протаранив машину правоохранителей, он попытался скрыться в лесополосе. Не справившись с управлением, въехал в дерево, бросил машину и убежал, - рассказали в ГАИ.

Водителя нашли. Это оказался 19-летний молодой человек. Какое-то время назад его лишили водительских прав, но он продолжал садиться за руль и уже несколько раз за это привлекался к ответственности. В крови у него оказалось 0,52 промилле алкоголя.
 
 
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