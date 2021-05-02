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Лукашенко: Традиции православия объединяют жителей Беларуси и России

02.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Он отметил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей.

«Древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии», – отмечено в обращении.

Белорусский лидер обратил внимание, что время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. «Пусть радость этих светлых дней приумножит ваши духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России», – подчеркнул он.



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С Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
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