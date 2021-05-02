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В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба - видео
02.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве совершил патриарх Кирилл. По традиции он возглавил пасхальную заутреню и литургию. К началу ночного богослужения в храм Христа Спасителя был доставлен благодатный огонь из Иерусалима.
Около полуночи вокруг храма прошел крестный ход, во время его патриарх Кирилл и возвестил о Воскресении Христовом.
В храм Христа Спасителя на богослужение прибыл и президент России. Владимир Путин традиционно встречает здесь христианский праздник.
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Владимир Путин традиционно встречает праздник Пасхи в этом храме, за исключением прошлого года, когда он не посещал праздничную службу.
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