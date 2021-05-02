В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве совершил патриарх Кирилл. По традиции он возглавил пасхальную заутреню и литургию. К началу ночного богослужения в храм Христа Спасителя был доставлен благодатный огонь из Иерусалима.

Около полуночи вокруг храма прошел крестный ход, во время его патриарх Кирилл и возвестил о Воскресении Христовом.

В храм Христа Спасителя на богослужение прибыл и президент России. Владимир Путин традиционно встречает здесь христианский праздник.

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