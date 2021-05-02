|
ДТП в Бресте: в перевернувшемся авто находился ребенок
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Бресте.
Как сообщили в местной Госавтоинспекции, 35-летний брестчанин на «Мерседесе» на улице Костюшко выехал на перекресток на красный свет и совершил столкновение с «КИА», который от удара лег на крышу.
В ГАИ отметили, что в салоне «КИА» в детском кресле находился трехлетний ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Бресте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)