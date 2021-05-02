ДТП  в Бресте: в перевернувшемся авто находился ребенок

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Бресте.





Как сообщили в местной Госавтоинспекции, 35-летний брестчанин на «Мерседесе» на улице Костюшко выехал на перекресток на красный свет и совершил столкновение с «КИА», который от удара лег на крышу.





В ГАИ отметили, что в салоне «КИА» в детском кресле находился трехлетний ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм.