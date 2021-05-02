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ДТП  в Бресте: в перевернувшемся авто находился ребенок

02.05.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Бресте.

ДТП  в Бресте: в перевернувшемся авто находился ребенок

Как сообщили в местной Госавтоинспекции, 35-летний брестчанин на «Мерседесе» на улице Костюшко выехал на перекресток на красный свет и совершил столкновение с «КИА», который от удара лег на крышу.

ДТП  в Бресте: в перевернувшемся авто находился ребенок

В ГАИ отметили, что в салоне «КИА» в детском кресле находился трехлетний ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм.

 

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Бресте.
 
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