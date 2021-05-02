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Глава Бобруйска потребовал вернуть зрителей на футбольные матчи «Белшины»

02.05.2021 12:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава Бобруйска потребовал вернуть зрителей на футбольные матчи «Белшины»
Иллюстративное фото
Низкий зрительский интерес к матчам футбольной «Белшины» глава Бобруйского горисполкома Александр Студнев считает одной из главных проблем команды, которая борется за право играть в высшей лиге национального чемпионата.

«Ваша основная задача – вернуться в Высшую лигу! И еще – привлечь зрителей на стадион. Как только болельщики поверят в свою команду, они пойдут на футбол, фанаты будут ездить за вами. Необходимо вернуть интерес к бобруйскому футболу. И я уверен – вы это сделаете! Стремление, желание, уверенность – у вас все для этого есть», - заявил Александр Студнев на встрече с руководством и игроками команды. Слова руководителя города приводятся на сайте Бобруйского горисполкома.


Он напомнил, что основанный в 1976 году футбольный клуб «Белшина» имеет многолетние традиции. Он неоднократно становился призером и чемпионом Республики Беларусь, обладателем Кубка Беларуси.

В сезоне-2021 перед ФК «Белшина» стоит задача вернуться в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.

«Ознакомился с составом – около 50 процентов имеют опыт выступлений в Высшей лиге. Чего вам не хватает? Терпения? – Есть. Умения? – Есть. Профессионализма? – Есть. Базы? – Есть. Нужен результат вашей игры! Футбольное поле – ваше рабочее место. Вы не дворовая команда. И главный тренер ваш – профессионал в своем деле и человек для «Белшины» не новый. Ваша основная задача – вернуться в Высшую лигу!», - напомнил он.
 
 
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В сезоне-2021 перед ФК «Белшина» стоит задача вернуться в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.
 
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