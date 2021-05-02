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Прежде всего это будет долговой кризис, похожий на то, как падает финансовая пирамида.

В случае девальвации объемы долгов увеличатся, и их нужно будет спасать деньгами из бюджета. То есть возможности продевальвировать рубль и снизить долги больше не существует. Таким образом, у Нацбанка остался только один инструмент. Он связан с зажиманием рублевой денежной массы и давлением на частный сектор.

Это закончится, скорее всего, стагфляцией. Тем, что будет снижаться деловая активность в частном секторе и при этом расти инфляция. Это будет тяжелым ударом по экономике. Гораздо более сложным и тяжелым, чем в 2011 и 2015 году. Там был волнообразный спад: упали, отряхнулись и пошли дальше потихоньку расти. В данном случае будут сокращаться инвестиции, рабочие места. А это будет иметь долгосрочные последствия, так как бизнес строится годами.

Сколько денег нужно, чтобы стабилизировать финансовую систему? Сейчас ситуация в банковской сфере довольно тяжелая, что называется, «на тоненького». Где прорвет и в какой момент, не знает никто.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист: Ситуация в банковской системе «на тоненького». Где прорвет и в какой момент, не знает никто По сравнению с 2019 годом общий госдолг страны подрос почти на 5%.

На этот вопрос в своей статье на порталеотвечает экономистПо сравнению с 2019 годом общий госдолг подрос почти на 5%. По мнению Минфина, этот показатель не является критичным, так как ведомство поставило планку в 40% ВВП.Если брать структуру госдолга, а у нас госдолг практически полностью номинирован в валюте, то это большая проблема. Потому что в случае девальвации белорусского рубля госдолг только растет. Кроме того, у белорусского госдолга очень высокие проценты: его тяжело и дорого обслуживать.Что будет с госдолгом, начни Нацбанк снова сдерживать курс? Если посмотреть на валютный рынок сейчас, то нельзя сказать, что Нацбанк проводит какие-то масштабные валютные интервенции для сдерживания курса. Кризис, который нам предстоит, принципиально отличается от прошлых.Когда из-за невозможности возврата долгов появляется цепочка неплатежей и это все собирается в один большой снежный ком.В прошлые кризисы Нацбанк мог девальвировать рубль. За счет этого могла повыситься конкурентоспособность белорусской экономики, вырасти экспорт, поправиться торговое сальдо. И это исправляло ситуацию. Теперь Нацбанк этого не может сделать, потому что появилась большая вторая проблема — невозвратные долги госпредприятий, которые сегодня зашкаливают. И даже сам регулятор оценивает проблемные долги госпредприятий в 14% ВВП.Проще говоря, чтобы поддерживать как-то госсектор, Нацбанк держит по-прежнему низкую ставку рефинансирования, и она не выполняет своей роли на данный момент. Потому что банки не могут получить белорусские рубли по ней. Для чего это делается? Чтобы не убить госпредприятия, которые и так закредитованы.Нацбанк зажимает рублевую массу и через аукционы, практически из рук в руки раздает банкам деньги, чтобы они дальше могли кредитовать экономику. Но поскольку денег не хватает, то это отражается на банковском секторе. Там растут процентные ставки как по депозитам, так и по кредитам.В результате складывается ситуация, когда низкий процент для госпредприятий оплачивает частный сектор. То есть Нацбанк перераспределил ее на частный сектор, чтобы госпредприятия не умерли здесь и сейчас.С одной стороны, это не отражается на девальвации, с другой — у Нацбанка и правительства нет возможности взять международные займы по политическим причинам. Поэтому остался только один этот инструмент — финансировать госэкономику в ущерб частному сектору. Что Нацбанк делает с августа.Будет ли и дальше расти дефицит бюджета? Да, безусловно. Мы видим по планам властей на этот год, что дефицит заложен огромный. Мы понимаем, что у Минфина есть какие-то активы, но они находятся на счетах банков и Нацбанка. И как только Минфин захочет эти резервы использовать для финансирования дефицита бюджета, это тут же отразится на балансе Нацбанка, госбанков и частных банков. Проще говоря, Минфин достанет деньги с депозитов, чтобы потратить их на бюджетные расходы. И у банков резко ухудшится их баланс. В такой ситуации банковская система начнет шататься и станет неустойчивой. Чтобы как-то сохранить ситуацию, Нацбанку придется продавать золотовалютные резервы. Другого способа нет.Спасет ли нас кредит от России? Ситуация на сегодняшний день такова, что финансовая система очень зависит от денежных вливаний. Как от резидентов (частных лиц, предприятий и так далее), так и внешних заемщиков. Проще говоря, если граждане несут деньги в банки, то это увеличивает их капитал и они становятся более устойчивыми, чтобы кредитовать экономику. Если деньги из банков достают, то Минфину и Нацбанку придется тратиться, чтобы поддерживать устойчивость банковской системы.То есть в случае какой-то очередной паники, когда люди побегут снимать депозиты, каждый рубль и каждый доллар, снятые с банковских депозитов, будут доставаться, по сути, из бюджета страны.Даст Россия или не даст денег — вопрос политический. По экономическим соображениям нашему Нацбанку и банкам кредиты давать нельзя. Поэтому стоит внимательно следить за тем, несут ли деньги на депозиты, или, наоборот, снимают, а также дает ли Россия кредит. Если люди снимают депозиты, а Россия не дает дополнительных кредитов или пролонгаций, то это означает, что кризисные явления усиливаются и наша финансовая система начинает шататься. Или наоборот, если есть денежное вливание, то система стабилизируется.На что нужно обращать внимание обычным белорусам? Следить стоит за несколькими вещами. Первая — бартерные схемы. Чем больше таких сделок, тем меньше денег у предприятия. Чем больше распространяются бартерные схемы, тем ближе наш кризис, так как это обозначает, что денег у предприятий нет.Вторая. Как предприятия платят налоги и какая у них задолженность по зарплате. Чем чаще вы слышите, что задолженность по налогам растет, чем чаще появляются новости о задержке зарплаты на день-два-неделю, чем больше предприятий переходит на сокращенную рабочую неделю, тем ближе кризис.Причем чего-то яркого в нынешнем кризисе ждать не приходится. Это будет много мелких событий.