ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске строят несколько многоуровневых экспериментальных паркингов

02.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В столице строят несколько многоуровневых экспериментальных паркингов, чтобы найти самый оптимальный по стоимости, сообщает агентство «Минск-Новости».

В микрорайоне Чижовка-6а объединение «Минскстрой» выступает заказчиком на многоуровневую пятиэтажную автостоянку на 250 машино-мест с эксплуатируемой кровлей. Объект возводят не в традиционном монолитном исполнении, а в сборных железобетонных изделиях Завода эффективных промышленных конструкций.

Как пояснили в объединении, примененный конструктив запроектирован при строительстве объектов-аналогов впервые, является экспериментальным и, по предварительному расчету, значительно уменьшает стоимость машино-места по сравнению с традиционными монолитными «этажерками».

Помимо этого, в столице возводятся еще несколько паркингов от разных проектировщиков и заказчиков.

— Там применены разные конструктивные системы, есть варианты с винтовыми заездами, наклонными и другими. Но задача во всех случаях одна — максимально удешевить возведение подобных объектов, чтобы они были доступны по цене для горожан, — прокомментировал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Самые оптимальные варианты станут эталоном, рекомендованным для применения в районах новой жилой застройки.

Сегодня ни один проект возведения кварталов не может состояться без наличия необходимого количества мест хранения личного транспорта жителей. Из-за дефицита свободных территорий строить плоскостные стоянки не получается, поэтому вблизи групп домов чаще всего предусматриваются наземные многоуровневые гаражи. И если раньше они проектировались, но до строительства дело не всегда доходило, то теперь ситуация изменилась. Застройщик обязан возвести такие объекты. И вопрос цены совсем не лишний независимо от того, за чьи средства будут строить — дольщиков или бюджета.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице строят несколько многоуровневых экспериментальных паркингов, чтобы найти самый оптимальный по стоимости, сообщает агентство «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси к продаже запретили рыбу, консервы, соки, детское питание некоторых производителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by