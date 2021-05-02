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Где работают белорусы: Белстат назвал самые популярные виды экономической деятельности

02.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди людей в трудоспособном возрасте уровень занятости составил 83%. Средний возраст занятых в 2020 году находился на отметке 41,2 года.


Белстат утверждает, что большинство белорусов работают на заводах


Промышленность и торговля стали самыми популярными видами экономической деятельности среди населения Беларуси в 2020 году. Такие данные содержатся в статистическом обзоре Белстата ко Дню труда, сообщает БелТА.

Информация в обзоре приводится за 2020 год. В экономике страны были заняты 4 315,6 тысяч человек. В список наиболее популярных видов экономической деятельности среди населения вошли промышленность (23,5%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (14,4%), образование (10,5%), сельское, лесное и рыбное хозяйства (8,7%), здравоохранение и социальные услуги (7,6%).

Отраслевая структура занятого населения характеризуется более высокой долей работающих в сфере услуг ­­ – удельный вес всех работающих в ней составил 61,4%.

На начало этого года из общей численности работников в производстве были заняты 62,7% мужчин и 37,3% женщин, а в сфере услуг ситуация практически противоположная – 68,4% женщин и 31,6% мужчин. Здравоохранение, социальные услуги и образование остаются наиболее популярными сферами деятельности среди женщин, а мужчины по-прежнему отдают предпочтение строительству, транспорту, почтовой и курьерской деятельности, сельскому, лесному и рыбному хозяйствам.

По данным выборочного обследования, среди занятых в экономике в 2020 году высшее образование имели 33,8%, среднее специальное – 23%, профессионально-техническое – 28%, общее среднее – 13,9%, общее базовое (включая общее начальное) – 1,3%.

Среди людей в трудоспособном возрасте уровень занятости составил 83%. Средний возраст занятых в 2020 году находился на отметке 41,2 года. При этом самый высокий показатель занятости – 92% – наблюдается в возрастной группе от 30 до 34 лет.

За 2020 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников без учета малых организаций без ведомственной подчиненности составила 1 250,9 рублей.
 
 
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Среди людей в трудоспособном возрасте уровень занятости составил 83%. Средний возраст занятых в 2020 году находился на отметке 41,2 года.
 
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